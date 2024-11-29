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Бирюков: на стадионе "Локомотив" в Люблино обустроили три футбольных поля - РИА Новости, 29.11.2024
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Бирюков: на стадионе "Локомотив" в Люблино обустроили три футбольных поля
Бирюков: на стадионе "Локомотив" в Люблино обустроили три футбольных поля - РИА Новости, 29.11.2024
Бирюков: на стадионе "Локомотив" в Люблино обустроили три футбольных поля
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке столицы, обустроили три... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:13
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке столицы, обустроили три футбольных поля с подогревом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что арена была создана в довоенные годы, за прошедшее время было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции. "В рамках проекта обустроили одно большое футбольное поле площадью более 7,2 тысячи квадратных метров и два тренировочных площадью 540 квадратных метров каждое. Все поля с подогревом, поэтому комфортно тренироваться на них можно в любое время года. В качестве финишного покрытия использовали искусственную траву, этот материал неприхотлив в уходе и эксплуатации. Рядом с большим футбольным полем сделали трибуну, на которой смогут разместиться почти 1,2 тысячи зрителей, установили две скамьи для запасных игроков. Ход матча будет отображаться на спортивном табло", - отметил Бирюков. Он уточнил, что дополнительно смонтировали новую систему освещения - оборудовали четыре 25-метровые спортивные мачты, в каждую из которых встроены семь прожекторов. Вокруг футбольных полей появилась дорожка для бега, а рядом обустроили спортивную площадку с тренажерами и зоной воркаут. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранившиеся на территории стадиона здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: на стадионе "Локомотив" в Люблино обустроили три футбольных поля

Заммэра Бирюков: в Люблино обустроили три футбольных поля с подогревом

© Городское хозяйство Москвы/TelegramТри футбольных поля с подогревом обустроили на стадионе "Локомотив" в Москве
Три футбольных поля с подогревом обустроили на стадионе Локомотив в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке столицы, обустроили три футбольных поля с подогревом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал Бирюков.
© Городское хозяйство Москвы/TelegramТри футбольных поля с подогревом обустроили на стадионе "Локомотив" в Москве
Три футбольных поля с подогревом обустроили на стадионе Локомотив в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Три футбольных поля с подогревом обустроили на стадионе "Локомотив" в Москве
Заместитель мэра пояснил, что арена была создана в довоенные годы, за прошедшее время было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции.
"В рамках проекта обустроили одно большое футбольное поле площадью более 7,2 тысячи квадратных метров и два тренировочных площадью 540 квадратных метров каждое. Все поля с подогревом, поэтому комфортно тренироваться на них можно в любое время года. В качестве финишного покрытия использовали искусственную траву, этот материал неприхотлив в уходе и эксплуатации. Рядом с большим футбольным полем сделали трибуну, на которой смогут разместиться почти 1,2 тысячи зрителей, установили две скамьи для запасных игроков. Ход матча будет отображаться на спортивном табло", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что дополнительно смонтировали новую систему освещения - оборудовали четыре 25-метровые спортивные мачты, в каждую из которых встроены семь прожекторов. Вокруг футбольных полей появилась дорожка для бега, а рядом обустроили спортивную площадку с тренажерами и зоной воркаут.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранившиеся на территории стадиона здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет.
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