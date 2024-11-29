https://ria.ru/20241129/leonardo-1986565152.html
Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме
Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме - РИА Новости, 29.11.2024
Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме
Система бронирования авиабилетов Leonardo после сбоев в настоящее время работает в штатном режиме, сообщил "Ростех". РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:52
2024-11-29T19:52
2024-11-29T19:56
ростех
технологии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Система бронирования авиабилетов Leonardo после сбоев в настоящее время работает в штатном режиме, сообщил "Ростех"."В связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов также наблюдались затруднения в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo… В настоящее время система работает в штатном режиме", - рассказали в госкорпорации.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
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ростех, технологии
Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме
Ростех заявил, что система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме