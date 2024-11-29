https://ria.ru/20241129/leonardo-1986565152.html

Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме

Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме - РИА Новости, 29.11.2024

Система Leonardo после сбоев работает в штатном режиме

Система бронирования авиабилетов Leonardo после сбоев в настоящее время работает в штатном режиме, сообщил "Ростех". РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:52

2024-11-29T19:52

2024-11-29T19:56

ростех

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Система бронирования авиабилетов Leonardo после сбоев в настоящее время работает в штатном режиме, сообщил "Ростех"."В связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов также наблюдались затруднения в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo… В настоящее время система работает в штатном режиме", - рассказали в госкорпорации.

https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, технологии