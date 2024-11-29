https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422816.html

Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны - РИА Новости, 29.11.2024

Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле является соучастницей информационной войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:20

2024-11-29T13:20

2024-11-29T13:20

одри азуле

сергей лавров

юнеско

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле является соучастницей информационной войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Скандал с недавним докладом секретариата ЮНЕСКО, посвящённым журналистам, которые потеряли свои жизни в рамках профессиональной деятельности, всем хорошо известен. Ни единого упоминания о всем известных фактах гибели российских журналистов в этом докладе не содержится, поэтому госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, по большому счёту против правды", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Он добавил, что медийный фронт был и остаётся одним из основных в рамках агрессивной кампании, которую проводит коллективный Запад как против России, так и против других государств мирового большинства, которые придерживаются самостоятельной линии во внутренних и внешних делах. Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области. Телеканал RT направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта её доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО. Ранее председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что в понедельник подготовит письмо в ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имён погибших российских журналистов. -0-

https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html

https://ria.ru/20241119/rossija-1984566024.html

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одри азуле, сергей лавров, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире