Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности
Лавров призвал обратить внимание на идею Си Цзиньпина о глобальной безопасности
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при урегулировании любых конфликтов устранять их первопричины.
"Хотел бы привлечь внимание к инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, инициатива о глобальной безопасности, которая была выдвинута в феврале 2023 года и которая посвящена принципам, которые необходимо соблюдать при подходе к любым конфликтам. Один из главных принципов этой глобальной инициативы в области безопасности заключается в том, что в любом конфликте усилия должны быть направлены на выявление и устранение его первопричин", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса.
Министр выступил с призывом в полной мере учитывать предложения Пекина тогда, когда выдвигаются инициативы о глобальной безопасности.
Лавров также отметил, что Россия просит, чтобы инициативы по урегулированию украинского конфликта на основе международного права и устава ООН предполагали не какой-то один принцип устава, а все его принципы "во всей их полноте и взаимосвязи", обратив внимание, что там указано на необходимость уважать права человека.
"Тогда это будет уже по-честному и покажет всем, что мы действительно хотим разбираться с первопричинами конфликта", - сказал министр.
В феврале 2023 года Китай опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности. Она предполагала поддержание мира и безопасности по всему миру, а также участие в глобальном развитии и процветании, которые должны стать стремлением всего мирового сообщества. Инициатива также направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов.