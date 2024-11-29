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Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности - РИА Новости, 29.11.2024
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13:18 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422092.html
Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности
Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности - РИА Новости, 29.11.2024
Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:18
2024-11-29T13:18
в мире
россия
китай
пекин
сергей лавров
си цзиньпин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при урегулировании любых конфликтов устранять их первопричины. "Хотел бы привлечь внимание к инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, инициатива о глобальной безопасности, которая была выдвинута в феврале 2023 года и которая посвящена принципам, которые необходимо соблюдать при подходе к любым конфликтам. Один из главных принципов этой глобальной инициативы в области безопасности заключается в том, что в любом конфликте усилия должны быть направлены на выявление и устранение его первопричин", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса. Министр выступил с призывом в полной мере учитывать предложения Пекина тогда, когда выдвигаются инициативы о глобальной безопасности. Лавров также отметил, что Россия просит, чтобы инициативы по урегулированию украинского конфликта на основе международного права и устава ООН предполагали не какой-то один принцип устава, а все его принципы "во всей их полноте и взаимосвязи", обратив внимание, что там указано на необходимость уважать права человека. "Тогда это будет уже по-честному и покажет всем, что мы действительно хотим разбираться с первопричинами конфликта", - сказал министр. В феврале 2023 года Китай опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности. Она предполагала поддержание мира и безопасности по всему миру, а также участие в глобальном развитии и процветании, которые должны стать стремлением всего мирового сообщества. Инициатива также направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов.
https://ria.ru/20241119/briks-1984583703.html
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в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, си цзиньпин, оон
В мире, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, ООН
Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности

Лавров призвал обратить внимание на идею Си Цзиньпина о глобальной безопасности

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при урегулировании любых конфликтов устранять их первопричины.
"Хотел бы привлечь внимание к инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, инициатива о глобальной безопасности, которая была выдвинута в феврале 2023 года и которая посвящена принципам, которые необходимо соблюдать при подходе к любым конфликтам. Один из главных принципов этой глобальной инициативы в области безопасности заключается в том, что в любом конфликте усилия должны быть направлены на выявление и устранение его первопричин", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса.
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Министр выступил с призывом в полной мере учитывать предложения Пекина тогда, когда выдвигаются инициативы о глобальной безопасности.
Лавров также отметил, что Россия просит, чтобы инициативы по урегулированию украинского конфликта на основе международного права и устава ООН предполагали не какой-то один принцип устава, а все его принципы "во всей их полноте и взаимосвязи", обратив внимание, что там указано на необходимость уважать права человека.
"Тогда это будет уже по-честному и покажет всем, что мы действительно хотим разбираться с первопричинами конфликта", - сказал министр.
В феврале 2023 года Китай опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности. Она предполагала поддержание мира и безопасности по всему миру, а также участие в глобальном развитии и процветании, которые должны стать стремлением всего мирового сообщества. Инициатива также направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов.
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