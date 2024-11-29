https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422092.html

Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности

Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности - РИА Новости, 29.11.2024

Лавров призвал обратить внимание на инициативу Си Цзиньпина о безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:18

2024-11-29T13:18

2024-11-29T13:18

в мире

россия

китай

пекин

сергей лавров

си цзиньпин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на инициативу лидера КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, предполагающей при урегулировании любых конфликтов устранять их первопричины. "Хотел бы привлечь внимание к инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, инициатива о глобальной безопасности, которая была выдвинута в феврале 2023 года и которая посвящена принципам, которые необходимо соблюдать при подходе к любым конфликтам. Один из главных принципов этой глобальной инициативы в области безопасности заключается в том, что в любом конфликте усилия должны быть направлены на выявление и устранение его первопричин", - заявил Лавров, выступая на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса. Министр выступил с призывом в полной мере учитывать предложения Пекина тогда, когда выдвигаются инициативы о глобальной безопасности. Лавров также отметил, что Россия просит, чтобы инициативы по урегулированию украинского конфликта на основе международного права и устава ООН предполагали не какой-то один принцип устава, а все его принципы "во всей их полноте и взаимосвязи", обратив внимание, что там указано на необходимость уважать права человека. "Тогда это будет уже по-честному и покажет всем, что мы действительно хотим разбираться с первопричинами конфликта", - сказал министр. В феврале 2023 года Китай опубликовал концепцию инициативы по глобальной безопасности. Она предполагала поддержание мира и безопасности по всему миру, а также участие в глобальном развитии и процветании, которые должны стать стремлением всего мирового сообщества. Инициатива также направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов.

https://ria.ru/20241119/briks-1984583703.html

https://ria.ru/20241129/lavrov-1986392553.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, си цзиньпин, оон