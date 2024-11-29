https://ria.ru/20241129/lavrov-1986392553.html

Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта

Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024

Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта

Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:24

2024-11-29T11:24

2024-11-29T12:03

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе."При этом, как неоднократно подчеркивал президент (РФ) Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины",- заметил Лавров.К ним относятся, по словам министра, "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину альянсом". "К числу первопричин, конечно, относятся систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны", - пояснил российский министр.

https://ria.ru/20241128/lavrov-1986160594.html

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в мире, сергей лавров, россия, москва, украина, нато