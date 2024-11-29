Рейтинг@Mail.ru
Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 29.11.2024 (обновлено: 12:03 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/lavrov-1986392553.html
Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта
Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024
Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта
Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:24
2024-11-29T12:03
в мире
сергей лавров
россия
москва
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106945/09/1069450949_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_98fe2daeb36602550b6db656ba150f9f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе."При этом, как неоднократно подчеркивал президент (РФ) Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины",- заметил Лавров.К ним относятся, по словам министра, "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину альянсом". "К числу первопричин, конечно, относятся систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны", - пояснил российский министр.
https://ria.ru/20241128/lavrov-1986160594.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106945/09/1069450949_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_be7c2cc823557f943b69ffc53770c2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, москва, украина, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Украина, НАТО
Лавров подчеркнул важность устранения причин украинского конфликта

Лавров заявил, что важно устранить причины украинского конфликта при его решении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы", - сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе.
"При этом, как неоднократно подчеркивал президент (РФ) Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины",- заметил Лавров.
К ним относятся, по словам министра, "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину альянсом". "К числу первопричин, конечно, относятся систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны", - пояснил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России
28 ноября, 10:41
 
В миреСергей ЛавровРоссияМоскваУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала