Рейтинг@Mail.ru
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/lavrov-1986390376.html
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.11.2024
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:08
2024-11-29T11:08
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986363116_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1690239b2057e21b688d9a395013ede4.jpg
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису
LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису
2024-11-29T11:08
true
PT24M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986363116_103:0:1024:691_1920x0_80_0_0_182b10f1092ac438e755bfce55a4bef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
2024-11-29T11:08
true
PT24M00S

Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала