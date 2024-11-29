https://ria.ru/20241129/lavrov-1986390376.html

Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция

Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.11.2024

Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:08

2024-11-29T11:08

2024-11-29T11:08

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису 2024-11-29T11:08 true PT24M00S

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Максим Зубков

россия, сергей лавров, видео