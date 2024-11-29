https://ria.ru/20241129/lavrov-1986390376.html
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 29.11.2024
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:08
2024-11-29T11:08
2024-11-29T11:08
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису
LIVE: Лавров на открытии круглого стола послов по украинскому кризису
2024-11-29T11:08
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PT24M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.
2024-11-29T11:08
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PT24M00S
Круглый стол послов по украинскому кризису с участием Лаврова. Трансляция
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по украинскому кризису.