https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986476351.html
В Кузбассе мальчику, над которым издевались отчим и мать, провели операцию
В Кузбассе мальчику, над которым издевались отчим и мать, провели операцию - РИА Новости, 29.11.2024
В Кузбассе мальчику, над которым издевались отчим и мать, провели операцию
Двенадцатилетнему мальчику из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым издевались мать и отчим, сделали экстренную операцию в местной больнице,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:54
2024-11-29T15:54
2024-11-29T17:24
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КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. Двенадцатилетнему мальчику из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым издевались мать и отчим, сделали экстренную операцию в местной больнице, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. "Этап операции сделали, сейчас нам нужно его забрать в областную детскую, провести диагностические все процедуры и далее уже определяться, что делать. Он сейчас находится в Прокопьевске. <...> Работает бригада, которая будет его оттуда эвакуировать. Состояние тяжелое, но, по крайней мере, этап, который провели, угрозу жизни снял", — рассказал собеседник агентства.Мальчик пропал во вторник, 26 ноября, его нашли через два дня. Как сообщили в СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима.По данным следователей и источников, мальчику изуродовали лицо: рассекли губу, а затем зашили в домашних условиях, сломали ногу, морили голодом, заставляли есть стиральный порошок, спать в холодном помещении без верхней одежды.На отчима завели уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Также выяснилось, что в издевательствах участвовала и мать ребенка. Ей предъявили обвинение по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Обоих арестовали на два месяца.На сотрудников органов профилактики завели уголовное дело о халатности.Мальчика изъяли из семьи, передали в социальное учреждение, откуда его доставили в больницу.
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе мальчику, над которым издевались отчим и мать, провели операцию
В Кузбассе 12-летнему мальчику, над которым издевался отчим, провели операцию
КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости.
Двенадцатилетнему мальчику из города Прокопьевска
Кемеровской области, над которым издевались мать и отчим, сделали экстренную операцию в местной больнице, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
"Этап операции сделали, сейчас нам нужно его забрать в областную детскую, провести диагностические все процедуры и далее уже определяться, что делать. Он сейчас находится в Прокопьевске. <...> Работает бригада, которая будет его оттуда эвакуировать. Состояние тяжелое, но, по крайней мере, этап, который провели, угрозу жизни снял", — рассказал собеседник агентства.
Мальчик пропал во вторник, 26 ноября, его нашли через два дня. Как сообщили в СК
, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима.
По данным следователей и источников, мальчику изуродовали лицо: рассекли губу, а затем зашили в домашних условиях, сломали ногу, морили голодом, заставляли есть стиральный порошок, спать в холодном помещении без верхней одежды.
На отчима завели уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Также выяснилось, что в издевательствах участвовала и мать ребенка. Ей предъявили обвинение по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Обоих арестовали на два месяца.
На сотрудников органов профилактики завели уголовное дело о халатности.
Мальчика изъяли из семьи, передали в социальное учреждение, откуда его доставили в больницу.