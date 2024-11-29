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В Кузбассе рассказали подробности об издевательствах отчима над пасынком - РИА Новости, 29.11.2024
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14:30 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986452015.html
В Кузбассе рассказали подробности об издевательствах отчима над пасынком
В Кузбассе рассказали подробности об издевательствах отчима над пасынком - РИА Новости, 29.11.2024
В Кузбассе рассказали подробности об издевательствах отчима над пасынком
Мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, который сбежал из дома из-за издевательств отчима, морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:30
2024-11-29T14:30
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, который сбежал из дома из-за издевательств отчима, морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону. Ранее сообщалось, что 26 ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через 2 дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как сообщает СУСК по региону в пятницу, также установлено, что ребенку не давали еды, кроме того у мальчика был перелом ноги. "Рассеченную губу ребенка зашивали в домашних условиях и не обращались за медицинской помощью. В Прокопьевске ребенок школу не посещал", – добавили в ведомстве. Как сообщил РИА Новости информированный источник, отчим также заставлял ребенка есть стиральный порошок. В отношении мужчины заведено уголовное дело пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи.
https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html
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россия
прокопьевск
кемеровская область
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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе рассказали подробности об издевательствах отчима над пасынком

В Кузбассе мальчика, сбежавшего из дома из-за истязаний отчима, морили голодом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, который сбежал из дома из-за издевательств отчима, морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что 26 ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через 2 дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо.
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Как сообщает СУСК по региону в пятницу, также установлено, что ребенку не давали еды, кроме того у мальчика был перелом ноги.
"Рассеченную губу ребенка зашивали в домашних условиях и не обращались за медицинской помощью. В Прокопьевске ребенок школу не посещал", – добавили в ведомстве.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, отчим также заставлял ребенка есть стиральный порошок.
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В отношении мужчины заведено уголовное дело пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца.
Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца.
По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи.
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ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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