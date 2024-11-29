Мальчик из Кузбасса, над которым издевался отчим, находится в больнице
Сбежавший из семьи из-за издевательств отчима мальчик находится в больнице
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramОтчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик из города Прокопьевска Кемеровской области, сбежавший из семьи из-за издевательств отчима, находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.
"В настоящее время ребенок в учреждении здравоохранения", – сообщила собеседница агентства.
Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо.
В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца.
Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца.
Как уточнили в СУСК региона, ребенка морили голодом, сломали ему ногу, а рассеченную губу зашивали дома и за медицинской помощью не обращались. Кроме этого, в Прокопьевске, куда семья переехала из Тяжинского района, мальчик не ходил в школу.
В данной семье есть еще двое малолетних детей, они изъяты и помещены в соцучреждение.