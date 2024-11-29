https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986436002.html
Появились подробности о кузбасской семье, где рос сбежавший мальчик
Появились подробности о кузбасской семье, где рос сбежавший мальчик - РИА Новости, 29.11.2024
Появились подробности о кузбасской семье, где рос сбежавший мальчик
В кузбасской семье, где рос сбежавший из-за издевательств отчима мальчик, есть еще двое малолетних совместных детей, их увезли в соцуреждение, сообщили РИА... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:53
2024-11-29T13:53
2024-11-29T13:54
происшествия
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КЕМЕРОВО, 29 ноя - РИА Новости. В кузбасской семье, где рос сбежавший из-за издевательств отчима мальчик, есть еще двое малолетних совместных детей, их увезли в соцуреждение, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе СУСК по Кемеровской области. "Есть еще двое детей, они совсем маленькие, они изъяты (из семьи – ред.) и помещены в соцуреждение", – сообщили в СУСК региона. Как уточнил РИА Новости информированный источник, девочке три года, а мальчику – год, над своими детьми мужчина не издевался. Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым через два дня в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца. Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца.
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск
Появились подробности о кузбасской семье, где рос сбежавший мальчик
В кузбасской семье, где рос сбежавший из-за отчима мальчик, есть еще двое детей
КЕМЕРОВО, 29 ноя - РИА Новости. В кузбасской семье, где рос сбежавший из-за издевательств отчима мальчик, есть еще двое малолетних совместных детей, их увезли в соцуреждение, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.
"Есть еще двое детей, они совсем маленькие, они изъяты (из семьи – ред.) и помещены в соцуреждение", – сообщили в СУСК региона.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, девочке три года, а мальчику – год, над своими детьми мужчина не издевался.
Пропавший в Прокопьевске
26 ноября 12-летний мальчик был найден живым через два дня в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание несовершеннолетнего), пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он арестован на два месяца.
Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина также арестована на два месяца.