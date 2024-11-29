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В Кузбассе проверят информацию об истязании девочки матерью
В Кузбассе проверят информацию об истязании девочки матерью - РИА Новости, 29.11.2024
В Кузбассе проверят информацию об истязании девочки матерью
Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию об истязании 4-летней девочки ее матерью в городе Прокопьевске, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:34
2024-11-29T10:34
2024-11-29T10:34
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию об истязании 4-летней девочки ее матерью в городе Прокопьевске, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях были распространены кадры, снятые матерью девочки, на которых запечатлены следы побоев ребенка. Также на видео мать рассказывает, что побила дочь и демонстрирует синяки на ее теле. Кроме этого, женщина угрожает ребенку сдать ее в детский дом. "По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание). В настоящее время личность женщины установлена. Следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе проверят информацию об истязании девочки матерью
СК проверит информацию об истязании четырехлетней девочки матерью в Кузбассе