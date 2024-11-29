Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца
Жителя Кузбасса, издевавшегося над 12-летним пасынком, арестовали на два месяца
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramОтчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо.
"По версии следствия, мужчина в течение длительного периода времени причинял своему пасынку нравственные и физические страдания, периодически подвергая 12-летнего ребенка жестоким побоям и иным насильственным действиям, которые привели к изменениям внешнего облика лица мальчика. С учетом мнения прокурора, участвующего в процессе, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2025 года", – сообщили в прокуратуре.
В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Также к издевательствам причастна и мать ребенка, сообщали в СК. Женщине предъявлено обвинение по п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решается вопрос об ее аресте.