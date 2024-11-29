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Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.11.2024
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09:48 29.11.2024 (обновлено: 11:45 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986371692.html
Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца
Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.11.2024
Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца
Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:48
2024-11-29T11:45
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. "По версии следствия, мужчина в течение длительного периода времени причинял своему пасынку нравственные и физические страдания, периодически подвергая 12-летнего ребенка жестоким побоям и иным насильственным действиям, которые привели к изменениям внешнего облика лица мальчика. С учетом мнения прокурора, участвующего в процессе, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2025 года", – сообщили в прокуратуре. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Также к издевательствам причастна и мать ребенка, сообщали в СК. Женщине предъявлено обвинение по п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решается вопрос об ее аресте.
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
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кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца

Жителя Кузбасса, издевавшегося над 12-летним пасынком, арестовали на два месяца

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramОтчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо.
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"По версии следствия, мужчина в течение длительного периода времени причинял своему пасынку нравственные и физические страдания, периодически подвергая 12-летнего ребенка жестоким побоям и иным насильственным действиям, которые привели к изменениям внешнего облика лица мальчика. С учетом мнения прокурора, участвующего в процессе, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2025 года", – сообщили в прокуратуре.
В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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Также к издевательствам причастна и мать ребенка, сообщали в СК. Женщине предъявлено обвинение по п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решается вопрос об ее аресте.
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