https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986371692.html

Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца

Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.11.2024

Жителя Кузбасса, издевавшегося над пасынком, арестовали на два месяца

Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:48

2024-11-29T09:48

2024-11-29T11:45

происшествия

россия

кемеровская область

прокопьевск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Отчима, издевавшегося над 12-летним пасынком в Кемеровской области, из-за чего он сбежал из дома, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Пропавший в Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. "По версии следствия, мужчина в течение длительного периода времени причинял своему пасынку нравственные и физические страдания, периодически подвергая 12-летнего ребенка жестоким побоям и иным насильственным действиям, которые привели к изменениям внешнего облика лица мальчика. С учетом мнения прокурора, участвующего в процессе, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2025 года", – сообщили в прокуратуре. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Также к издевательствам причастна и мать ребенка, сообщали в СК. Женщине предъявлено обвинение по п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решается вопрос об ее аресте.

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https://ria.ru/20241128/detsad-1986150159.html

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html

россия

кемеровская область

прокопьевск

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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)