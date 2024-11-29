https://ria.ru/20241129/kruiz-1986538408.html

Врач следит за здоровьем голодающей туристки из России на сорванном круизе

Врач следит за здоровьем голодающей туристки из России на сорванном круизе - РИА Новости, 29.11.2024

Врач следит за здоровьем голодающей туристки из России на сорванном круизе

Пассажирка круизного лайнера SH Diana из Волгограда Наталья Литвинова, продолжающая голодовку в знак протеста против условий компенсации сорванного... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:50

2024-11-29T17:50

2024-11-29T19:02

россия

в мире

антарктида

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пассажирка круизного лайнера SH Diana из Волгограда Наталья Литвинова, продолжающая голодовку в знак протеста против условий компенсации сорванного антарктического круиза, сообщила РИА Новости, что ее самочувствие раз в день проверяет врач. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Литвинова заявляла, что три россиянина на лайнере объявили голодовку после того, как из-за поломки одного из винтов лайнера не состоялось посещение Южного полюса. Позднее двое из них отказались от голодовки из-за плохого самочувствия. Позже в разговоре с РИА Новости она заявила, что мечтала о круизе много лет, копила деньги, должно было быть 15 точек высадки на островах и в самой Антарктиде, но их было всего три. Литвинова заявила, что ее не устраивают условия компенсации и выдвинула компании Swan Hellenic, которой принадлежит судно, требования в письменном виде о том, что она в качестве компенсации хочет круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет, чтобы самой подобрать дату и время, и возмещение транспортных расходов. "Я одна осталась, лежу как экспонат на ресепшене тут. Мимо меня три раза в день входят в столовую все. Команда вежливо интересуется самочувствием. Один раз в день к нам приходит врач измерить давление, кислород и так далее", — рассказала Литвинова. Она отметила, что хотя физически чувствует себя нормально, морально ситуация дается тяжело. "Никому голодание ещё не навредило. Я без воды, без еды голодаю, это полезно. Но морально очень сложно... Я намерена держать голодовку до выполнения требований", — добавила россиянка. По ее словам, пассажиры разделились – половина согласились на условия компании о компенсации, вторая часть намерена добиться полной компенсации, в том числе через суд. В пресс-службе Swan Hellenic со ссылкой на гендиректора Андреа Зито сообщили РИА Новости, что компания урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку, всем пассажирам предложено вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники.

https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html

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россия, в мире, антарктида, происшествия