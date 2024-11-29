https://ria.ru/20241129/kreml-1986416120.html

В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине

В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине

Для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев, заявил... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:56

2024-11-29T12:56

2024-11-29T12:56

россия

украина

москва

владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. "Для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. И здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев. То есть это раз, это первопричины. А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент, выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986367056.html

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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы украины