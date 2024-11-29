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В Кремле прокомментировали заявление Исибы о мирном договоре с Японией - РИА Новости, 29.11.2024
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12:56 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kreml-1986415922.html
В Кремле прокомментировали заявление Исибы о мирном договоре с Японией
В Кремле прокомментировали заявление Исибы о мирном договоре с Японией - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле прокомментировали заявление Исибы о мирном договоре с Японией
Проблема мирного договора - сложный вопрос двусторонних отношений РФ и Японии, раньше Москва и Токио находили силы предметно заниматься им, заявил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:56
2024-11-29T12:56
в мире
япония
россия
дмитрий песков
сигэру исиба
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проблема мирного договора - сложный вопрос двусторонних отношений РФ и Японии, раньше Москва и Токио находили силы предметно заниматься им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в своей программной речи, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. "Действительно, проблема мирного договора - это очень сложный вопрос двусторонних российско-японских отношений. Несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.ско-японских отношений. С предыдущими премьер-министрами Японии этот диалог был насыщенным и удалось подвинуться на пути в поисках решения. Япония присоединилась ко всем санкциям. Все это является недружественными шагами, которые в настоящий момент полностью. Россия не была инициатором сворачивания диалога. Инициатором была именно Япония", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли в Москве и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией.
https://ria.ru/20241129/kreml-1986411267.html
https://ria.ru/20241109/sudzuki-1982781429.html
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в мире, япония, россия, дмитрий песков, сигэру исиба
В мире, Япония, Россия, Дмитрий Песков, Сигэру Исиба
В Кремле прокомментировали заявление Исибы о мирном договоре с Японией

Песков: проблема мирного договора является сложным вопросом отношений с Японией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проблема мирного договора - сложный вопрос двусторонних отношений РФ и Японии, раньше Москва и Токио находили силы предметно заниматься им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в своей программной речи, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Кремле прокомментировали двусторонние отношения с Японией
Вчера, 12:45
"Действительно, проблема мирного договора - это очень сложный вопрос двусторонних российско-японских отношений. Несмотря на всю его сложность, Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина
9 ноября, 03:23
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.ско-японских отношений. С предыдущими премьер-министрами Японии этот диалог был насыщенным и удалось подвинуться на пути в поисках решения. Япония присоединилась ко всем санкциям. Все это является недружественными шагами, которые в настоящий момент полностью. Россия не была инициатором сворачивания диалога. Инициатором была именно Япония", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли в Москве и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией.
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Япония отреагировала на слова Путина о санкциях
12 ноября, 10:11
 
В миреЯпонияРоссияДмитрий ПесковСигэру Исиба
 
 
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