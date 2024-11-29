https://ria.ru/20241129/konflikt-1986560855.html

ЕС не должен втягиваться в конфликт на Украине, заявил евродепутат

ЕС не должен втягиваться в конфликт на Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 29.11.2024

ЕС не должен втягиваться в конфликт на Украине, заявил евродепутат

Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, это повредит европейской безопасности и будет противоречить нейтральному статусу таких государств, как... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:21

2024-11-29T19:21

2024-11-29T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

австрия

франция

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, это повредит европейской безопасности и будет противоречить нейтральному статусу таких государств, как Австрия, заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски. В понедельник газета Monde сообщила, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, так как не исключают вероятности отказа США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе. "Евросоюз не должен втягиваться в конфликт. Совместное развертывание европейских солдат еще больше обострит ситуацию с безопасностью в Европе и поставит в невыносимое положение такие страны, как Австрия, которые придерживаются вечного нейтралитета", - подчеркнул Вилимски, его заявление приводится на сайте АПС. Депутат настаивает на том, чтобы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто высказалась против отправки сил Евросоюза на Украину. "Подобный шаг (отправка войск европейских государств на Украину - ред.) положит конец всем предыдущим попыткам сближения и может сделать разрешение конфликта дипломатическим путем невозможным", - заявил евродепутат. Вилимски призвал ЕС выступить посредником в процессе мирного урегулирования на Украине, а Австрию – сохранять приверженность нейтралитету. "Евросоюз должен сосредоточиться на том, чтобы работать над мирным разрешением конфликта в качестве посредника, а не становиться стороной конфликта. Только путем диалога и переговоров можно прийти к жизнеспособному решению. Австрия не должна втягиваться в военное противостояние. АПС и в будущем будет делать все возможное, чтобы защитить от подобных угроз австрийский нейтралитет", - заявил депутат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. В понедельник французский политик, лидер партии "Патриоты", Флориан Филиппо заявил, что возможная отправка западных войск на Украину приведет к третьей мировой войне и призвал выходить на акции протеста против подобных инициатив.

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

австрия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, австрия, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, европарламент, еврокомиссия, евросоюз