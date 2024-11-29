Рейтинг@Mail.ru
Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kommersant-1986397695.html
Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления
Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления - РИА Новости, 29.11.2024
Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления
Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:42
2024-11-29T11:42
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает "Коммерсантъ"."Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета", - говорится в материале.Отмечается, что Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти – в крупном. Он имел неограниченный доступ к ценному имуществу, находящемуся в его производстве, в том числе к деньгам, которые тратились на различные предметы роскоши.Уголовное дело против Избенко возбудил 12 октября 2023 года первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев. Преступник попытался скрыться в Донецке, однако сотрудникам ФСБ удалось его найти.
https://ria.ru/20241005/rastrata-1976471502.html
https://ria.ru/20241121/frolov-1984928267.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

"Ъ": здание СКР в Москве впервые стало местом преступления из-за хищения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает "Коммерсантъ".
"Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета", - говорится в материале.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Свидетели подтвердили причастность экс-следователя Избенко к растрате
5 октября, 05:21
Отмечается, что Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти – в крупном. Он имел неограниченный доступ к ценному имуществу, находящемуся в его производстве, в том числе к деньгам, которые тратились на различные предметы роскоши.
Уголовное дело против Избенко возбудил 12 октября 2023 года первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев. Преступник попытался скрыться в Донецке, однако сотрудникам ФСБ удалось его найти.
Олег Фролов. Архив - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Имущество замгендиректора "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о хищении
21 ноября, 04:13
 
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала