https://ria.ru/20241129/kommersant-1986397695.html

Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления - РИА Новости, 29.11.2024

Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:42

2024-11-29T11:42

2024-11-29T11:42

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает "Коммерсантъ"."Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета", - говорится в материале.Отмечается, что Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти – в крупном. Он имел неограниченный доступ к ценному имуществу, находящемуся в его производстве, в том числе к деньгам, которые тратились на различные предметы роскоши.Уголовное дело против Избенко возбудил 12 октября 2023 года первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев. Преступник попытался скрыться в Донецке, однако сотрудникам ФСБ удалось его найти.

https://ria.ru/20241005/rastrata-1976471502.html

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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия