https://ria.ru/20241129/koeffitsient-1986536761.html

Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов

Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024

Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон, который устанавливает коэффициент, определяющий сумму налогов для иностранных граждан, работающих по... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:47

2024-11-29T17:47

2024-11-29T17:47

тульская область

россия

дмитрий миляев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон, который устанавливает коэффициент, определяющий сумму налогов для иностранных граждан, работающих по патенту, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Таким образом, Тульская область реализовала свои полномочия по регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, которые работают в РФ по патенту", - говорится в сообщении. В Тульской области на 2025 год региональный налоговый коэффициент для иностранных граждан установлен в размере 3,598. Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в 2025 году, составит 11 200 рублей ежемесячно. Это связано с необходимостью создания конкурентных условий российским работникам на региональном рынке труда, поддержания необходимого баланса трудовых ресурсов и привлечения квалифицированных работников, что в целом направлено на решение проблем трудовой миграции в контексте национальной безопасности.

https://ria.ru/20241127/nalog-1985974318.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий миляев