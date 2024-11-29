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Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
17:47 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/koeffitsient-1986536761.html
Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов
Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024
Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон, который устанавливает коэффициент, определяющий сумму налогов для иностранных граждан, работающих по... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:47
2024-11-29T17:47
тульская область
россия
дмитрий миляев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон, который устанавливает коэффициент, определяющий сумму налогов для иностранных граждан, работающих по патенту, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Таким образом, Тульская область реализовала свои полномочия по регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, которые работают в РФ по патенту", - говорится в сообщении. В Тульской области на 2025 год региональный налоговый коэффициент для иностранных граждан установлен в размере 3,598. Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в 2025 году, составит 11 200 рублей ежемесячно. Это связано с необходимостью создания конкурентных условий российским работникам на региональном рынке труда, поддержания необходимого баланса трудовых ресурсов и привлечения квалифицированных работников, что в целом направлено на решение проблем трудовой миграции в контексте национальной безопасности.
https://ria.ru/20241127/nalog-1985974318.html
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россия, дмитрий миляев
Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
Миляев подписал закон о коэффициенте, определяющем налог для мигрантов

В Тульской области установили коэффициент, определяющий налог для мигрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон, который устанавливает коэффициент, определяющий сумму налогов для иностранных граждан, работающих по патенту, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Таким образом, Тульская область реализовала свои полномочия по регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, которые работают в РФ по патенту", - говорится в сообщении.
В Тульской области на 2025 год региональный налоговый коэффициент для иностранных граждан установлен в размере 3,598.
Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в 2025 году, составит 11 200 рублей ежемесячно. Это связано с необходимостью создания конкурентных условий российским работникам на региональном рынке труда, поддержания необходимого баланса трудовых ресурсов и привлечения квалифицированных работников, что в целом направлено на решение проблем трудовой миграции в контексте национальной безопасности.
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Тульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
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