https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986568584.html

Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине

Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине

Россия не видит необходимости в проведении расследований о применении Киевом токсичных химикатов под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:25

2024-11-29T20:25

2024-11-29T20:25

в мире

здоровье - общество

россия

киев

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владимир тарабрин

кирилл лысогорский

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не видит необходимости в проведении расследований о применении Киевом токсичных химикатов под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 25-29 ноября состоялась 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "В отношении запуска некоего расследования под эгидой Техсекретариата ОЗХО хочу отметить, что сами мы не прибегали к подтверждению применения Киевом токсичных химикатов и ХСББ специалистами этой организации, поскольку, во-первых, не хотели подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях весьма интенсивного использования на линии боевого соприкосновения различных средств поражения", - сказал Тарабрин журналистам по итогам конференции. Во-вторых, подчеркнул он, Россия обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия в зоне СВО и проводит национальные расследования, как того требуют положения КЗХО. По словам дипломата, получаемые российской стороной "на земле" сведения тщательно документируются, изучаются, а отобранные на местах инцидентов пробы направляются на анализ в национальные лаборатории, которые ежегодно успешно проходят аккредитацию по линии ОЗХО. "В отличие от голословных обвинений Украины и ее западных покровителей мы оперируем исключительно проверенными фактами", - добавил Тарабрин. Как ранее заявил на конференции в Гааге замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, Россия передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение украинскими вооруженными силами запрещенных химических веществ. По его словам, Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977296154.html

https://ria.ru/20241125/ozkho-1985655415.html

https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, киев, гаага, владимир тарабрин, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)