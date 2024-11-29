Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине
Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО применения Киевом химоружия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не видит необходимости в проведении расследований о применении Киевом токсичных химикатов под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге 25-29 ноября состоялась 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
"В отношении запуска некоего расследования под эгидой Техсекретариата ОЗХО хочу отметить, что сами мы не прибегали к подтверждению применения Киевом токсичных химикатов и ХСББ специалистами этой организации, поскольку, во-первых, не хотели подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях весьма интенсивного использования на линии боевого соприкосновения различных средств поражения", - сказал Тарабрин журналистам по итогам конференции.
Во-вторых, подчеркнул он, Россия обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия в зоне СВО и проводит национальные расследования, как того требуют положения КЗХО.
По словам дипломата, получаемые российской стороной "на земле" сведения тщательно документируются, изучаются, а отобранные на местах инцидентов пробы направляются на анализ в национальные лаборатории, которые ежегодно успешно проходят аккредитацию по линии ОЗХО.
"В отличие от голословных обвинений Украины и ее западных покровителей мы оперируем исключительно проверенными фактами", - добавил Тарабрин.
Как ранее заявил на конференции в Гааге замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, Россия передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение украинскими вооруженными силами запрещенных химических веществ. По его словам, Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО.