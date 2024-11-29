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Россия продолжит сбор данных о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 29.11.2024
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19:48 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html
Россия продолжит сбор данных о применении Киевом химоружия
Россия продолжит сбор данных о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 29.11.2024
Россия продолжит сбор данных о применении Киевом химоружия
Россия продолжит работу по сбору и анализу данных о применении Киевом химического оружия и будет далее доводить эту информацию до сведения Организации по... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:48
2024-11-29T19:48
в мире
россия
киев
нидерланды
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
украина
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия продолжит работу по сбору и анализу данных о применении Киевом химического оружия и будет далее доводить эту информацию до сведения Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 25-29 ноября состоялась 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "Планируем продолжать работу по сбору и анализу информации о преступлениях киевского режима. Будем и далее доводить ее до сведения Техсекретариата ОЗХО, руководящих органов организации, а также распространять среди государств-участников на нью-йоркской площадке", - сообщил Тарабрин журналистам, говоря о случаях применения Киевом токсичных химикатов. Дипломат подчеркнул, что российская сторона готова ответить на все вопросы Техсекретариата, если вдруг у него возникнут вопросы относительно достоверности предоставляемой информации. Пока таких обращений со стороны организации не было, добавил он.
https://ria.ru/20241126/ozkho-1985843668.html
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в мире, россия, киев, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, украина
В мире, Россия, Киев, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Украина
Россия продолжит сбор данных о применении Киевом химоружия

Тарабрин: Россия продолжит сбор и анализ данных о применении Киевом химоружия

© Pixabay / kkolosovМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Pixabay / kkolosov
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия продолжит работу по сбору и анализу данных о применении Киевом химического оружия и будет далее доводить эту информацию до сведения Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге 25-29 ноября состоялась 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
"Планируем продолжать работу по сбору и анализу информации о преступлениях киевского режима. Будем и далее доводить ее до сведения Техсекретариата ОЗХО, руководящих органов организации, а также распространять среди государств-участников на нью-йоркской площадке", - сообщил Тарабрин журналистам, говоря о случаях применения Киевом токсичных химикатов.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона готова ответить на все вопросы Техсекретариата, если вдруг у него возникнут вопросы относительно достоверности предоставляемой информации. Пока таких обращений со стороны организации не было, добавил он.
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В миреРоссияКиевНидерландыВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияУкраина
 
 
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