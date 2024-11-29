https://ria.ru/20241129/kherson-1986407681.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.11.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:30

2024-11-29T12:30

2024-11-29T12:53

специальная военная операция на украине

херсон

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. "В Херсоне вновь слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога объявлена в 12.03 мск. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

херсон

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херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , россия