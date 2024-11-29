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Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку
Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку - РИА Новости, 29.11.2024
Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку
Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:04
2024-11-29T09:04
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АСТАНА, 29 ноя – РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором плюс минус 1 процентный пункт. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка республики. Сообщается, что годовая инфляция в Казахстане в октябре выросла до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. По данным Нацбанка республики, ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону ее повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. Нацбанк республики 20 ноября утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Регулятор сообщил, что в предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. В четверг национальный банк Казахстана сообщил, что на фоне ослабления тенге проводит валютные интервенции, призванные сгладить колебания курса и обеспечить предложение иностранной валюты на рынке. Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США. В Нацбанке отметили, что негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Так, из-за изменения ряда внешних факторов, таких как глобальное укрепление доллара, колебания цен на сырьевые товары и обострение геополитической ситуации, наблюдается ослабление валют развивающихся рынков. Кроме того, добавил регулятор, сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. По информации Нацбанка, на внутреннем валютном рынке Казахстана наблюдался рост спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения, в том числе из-за преодоления обменным курсом психологического уровня в 500 тенге за доллар.
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казахстан, сша, в мире
Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку
Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку до 15,25 процента
АСТАНА, 29 ноя – РИА Новости.
Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 15,25% с 14,25%, следует из сообщения
пресс-службы регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором плюс минус 1 процентный пункт. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка республики.
Сообщается, что годовая инфляция в Казахстане
в октябре выросла до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. По данным Нацбанка республики, ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону ее повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%.
Нацбанк республики 20 ноября утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Регулятор сообщил, что в предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
В четверг национальный банк Казахстана сообщил, что на фоне ослабления тенге проводит валютные интервенции, призванные сгладить колебания курса и обеспечить предложение иностранной валюты на рынке. Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США
.
В Нацбанке отметили, что негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Так, из-за изменения ряда внешних факторов, таких как глобальное укрепление доллара, колебания цен на сырьевые товары и обострение геополитической ситуации, наблюдается ослабление валют развивающихся рынков. Кроме того, добавил регулятор, сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. По информации Нацбанка, на внутреннем валютном рынке Казахстана наблюдался рост спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения, в том числе из-за преодоления обменным курсом психологического уровня в 500 тенге за доллар.