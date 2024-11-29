https://ria.ru/20241129/ivanovo-1986470194.html

Воскресенский рассказал Чернышенко о создании студгородка в Иванове

Воскресенский рассказал Чернышенко о создании студгородка в Иванове - РИА Новости, 29.11.2024

Воскресенский рассказал Чернышенко о создании студгородка в Иванове

Губернатор Ивановской области в ходе рабочей встречи рассказал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о создании в регионе студгородка... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:39

2024-11-29T15:39

2024-11-29T15:39

ивановская область

ивановская область

россия

дмитрий чернышенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

фосагро

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области в ходе рабочей встречи рассказал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о создании в регионе студгородка площадью более 48 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба облправительства. Вице-премьер отметил работу региона над кампусом "Большая Ивановская мануфактура" в рамках национального проекта "Наука и университеты". Студгородок был отобран по итогам второй волны конкурсного отбора. Здесь разместятся технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой и современные общежития для 2,5 тысячи студентов. Воскресенский подчеркнул, что объединение ивановских вузов значительно укрепило их позиции в сотрудничестве с крупными компаниями. "Все прорывы происходят на междисциплинарном уровне, и нам важно было разрушить "китайские стены" между учеными наших вузов. Мы их объединили в консорциум, и результатом стал запуск 17 межвузовских научно-исследовательских образовательных программ", – приводятся в сообщении слова главы региона. Губернатор также рассказал о сотрудничестве ведущих вузов Ивановской области с госкорпорациями и крупными федеральными компаниями. Так, Ивановский государственный энергоуниверситет обновляет материальную базу и реализует совместные программы подготовки кадров для атомной промышленности с ГК "Росатом" в рамках подписанного в 2022 году соглашения о партнерстве по кадровому, технологическому и научному взаимодействию. За это время при поддержке "Росатома" в вузе созданы шесть исследовательских центров и лаборатория, подготовлено более 1,6 тысячи специалистов для атомной промышленности. Ивановский государственный химико-технологический университет активно сотрудничает с компаниями группы "ФосАгро". При поддержке предприятий группы в вузе обновляют лаборатории и создают новые образовательные пространства. Компания инвестирует в научно-технологические разработки на базе ИГХТУ. В Ивановском политехническом университете налажено взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и других отраслей. Совместный авторский коллектив в составе представителей политехнического университета, ряда НИИ и промышленных компаний получил премию правительства Российской Федерации за 2024 год в области науки и техники. Результатом научных разработок стало создание и внедрение в производство принципиально новых технологий отделки тканей, позволившее создать новый ассортимент конкурентных швейных изделий для разных сфер, в том числе с увеличенным запасом прочности, замещение ушедшей с отечественного рынка импортной текстильной продукции специального назначения.

https://ria.ru/20241127/orlany-1985982911.html

https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985195022.html

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ивановская область, россия, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фосагро