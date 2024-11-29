https://ria.ru/20241129/italiya-1986423340.html

В Италии проходит всеобщая забастовка работников нескольких отраслей

В Италии проходит всеобщая забастовка работников нескольких отраслей - РИА Новости, 29.11.2024

В Италии проходит всеобщая забастовка работников нескольких отраслей

Сотрудники государственной службы, образования, рабочие и работники общественного транспорта проводят в пятницу всеобщую забастовку в Италии по призыву двух... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:21

2024-11-29T13:21

2024-11-29T13:28

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники государственной службы, образования, рабочие и работники общественного транспорта проводят в пятницу всеобщую забастовку в Италии по призыву двух крупнейших профсоюзных объединений - Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и Итальянского союза труда (UIL). Профсоюзы считают планы правительства по изменению бюджета на следующий год абсолютно недостаточными для решения проблем страны и требуют повышения покупательной способности заработной платы и пенсий, финансирования здравоохранения, образования, коммунальных услуг и промышленной политики. Ранее Совмин Италии объявил о бюджетных планах на 2025 год на сумму около 30 миллиардов евро, включая сокращение подоходного налога и социальных отчислений для людей со средними и низкими доходами и временно повышение налогов для банков и страховщиков. Парламент страны одобрит бюджетный маневр, который станет частью госбюджета на 2025 год, в декабре. Забастовка, в которой участвуют члены CGIL и UIL, охватывает все сектора экономики, кроме железнодорожного транспорта. В сфере авиаперевозок, например, государственная компания Ita объявила об отмене 68 рейсов из-за забастовки авиаперсонала, которая продлится четыре часа. Такой же срок министерство транспорта установило для стачки общественного транспорта, сократив требования работников отрасли вдвое. Как сообщила газет Corriere della Sera, перебои в автобусном движении, паромном сообщении и работе метро будут наблюдаться по всей стране с 9 до 13 часов местного времени. В Риме, в частности, из-за забастовки закрыты несколько станций одной из линий метрополитена. Посвященная забастовке демонстрация в пятницу утром проходит в Болонье. Как заявил генеральный секретарь Cgil Маурицио Ландини, цель профсоюз трудящихся заключается в том, чтобы "вывернуть эту страну наизнанку, для чего необходимо участие всего населения". "Социальный бунт для нас означает именно то, что каждый из нас не должен отворачиваться перед лицом несправедливости", приводит Corriere слова Ландини.

https://ria.ru/20241129/volkswagen-1986403549.html

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https://ria.ru/20241018/zabastovka-1978714499.html

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в мире, италия