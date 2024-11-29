https://ria.ru/20241129/it-otsrochka-1986508994.html

Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается

Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается - РИА Новости, 29.11.2024

Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается

Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:48

2024-11-29T16:48

2024-11-29T16:55

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

it-специалисты

it-компании

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до компаний будут доведены новые условия."Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется. ...Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони", - говорится в сообщении министерства."Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20241125/otsrochka-1985629873.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, it-специалисты, it-компании