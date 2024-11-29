https://ria.ru/20241129/it-otsrochka-1986508994.html
Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается
Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается - РИА Новости, 29.11.2024
Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается
Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:48
2024-11-29T16:48
2024-11-29T16:55
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
it-специалисты
it-компании
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до компаний будут доведены новые условия."Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется. ...Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони", - говорится в сообщении министерства."Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20241125/otsrochka-1985629873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, it-специалисты, it-компании
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество, IT-специалисты, IT-компании
Минцифры сообщило, что IT-отсрочка от военной службы остается
Минцифры: IT-отсрочка не отменена, оформленные брони действуют до 21 марта