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Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26% - РИА Новости, 29.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/investitsii-1986465271.html
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26%
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26% - РИА Новости, 29.11.2024
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26%
Объем вложений в основной капитал Смоленской области за девять месяцев этого года составил 66,2 миллиарда рублей, что почти на 26% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:14
2024-11-29T15:14
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Смоленской области за девять месяцев этого года составил 66,2 миллиарда рублей, что почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Смоленская область сохраняет лидерство и занимает 1-е место в ЦФО по динамике роста объема инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2024 года. В масштабах всей России наш регион стал 13-м. Объем вложений в основной капитал за 9 минувших месяцев составил 66,2 миллиарда руб. Это почти на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повторюсь, что это не просто цифры. За ними стоит реальный результат – новые рабочие места и укрепление экономики области", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, больше всего компании в регионе вкладывали в развитие обрабатывающих производств – показатель вырос почти на 30%. Почти на 100% вырос объем инвестиций в производство металлических изделий, на 640% – в изготовление мебели, предметов быта и других товаров из древесины, на 25% – в предприятия химической отрасли. "Повышение инвестиционной активности – одна из задач, поставленных президентом страны, для достижения целей национального развития. Наша команда делает все, чтобы максимально повысить привлекательность нашего региона для инвесторов. Почти все проекты по созданию новых производств и модернизации предприятий находятся на индивидуальном сопровождении правительства области. Мы продолжим формировать благоприятные условия для бизнеса, улучшать механизмы его поддержки, чтобы компании активнее вкладывались в укрепление и рост смоленской экономики", - отметил глава региона.
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 26%

Анохин: инвестиции в основной капитал Смоленщины превысили 66 млрд рублей

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Смоленской области за девять месяцев этого года составил 66,2 миллиарда рублей, что почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоленская область сохраняет лидерство и занимает 1-е место в ЦФО по динамике роста объема инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2024 года. В масштабах всей России наш регион стал 13-м. Объем вложений в основной капитал за 9 минувших месяцев составил 66,2 миллиарда руб. Это почти на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повторюсь, что это не просто цифры. За ними стоит реальный результат – новые рабочие места и укрепление экономики области", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, больше всего компании в регионе вкладывали в развитие обрабатывающих производств – показатель вырос почти на 30%. Почти на 100% вырос объем инвестиций в производство металлических изделий, на 640% – в изготовление мебели, предметов быта и других товаров из древесины, на 25% – в предприятия химической отрасли.
"Повышение инвестиционной активности – одна из задач, поставленных президентом страны, для достижения целей национального развития. Наша команда делает все, чтобы максимально повысить привлекательность нашего региона для инвесторов. Почти все проекты по созданию новых производств и модернизации предприятий находятся на индивидуальном сопровождении правительства области. Мы продолжим формировать благоприятные условия для бизнеса, улучшать механизмы его поддержки, чтобы компании активнее вкладывались в укрепление и рост смоленской экономики", - отметил глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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