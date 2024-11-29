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Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей - РИА Новости, 29.11.2024

Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,09 триллиона рублей за девять месяцев года - почти на 160 миллиардов рублей больше по сравнению с... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:56

2024-11-29T12:56

2024-11-29T13:04

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,09 триллиона рублей за девять месяцев года - почти на 160 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил 1,09 триллиона рублей. Это почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели", - цитирует слова Зиновьевой пресс-служба Мининвеста Подмосковья. По ее данным, физический объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье за первые три квартала этого года вырос на 6,4%. А в последнем квартале темпы роста ускорились, он составил 12,1% по сравнению со вторым кварталом. "Напомним, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Московской области по полному кругу организаций составил 933 миллиарда рублей. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1,593 триллиона рублей", - уточнили в пресс-службе.

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экономика, московская область (подмосковье)