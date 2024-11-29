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Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей - РИА Новости, 29.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:56 29.11.2024 (обновлено: 13:04 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/investitsii-1986415791.html
Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей
Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей - РИА Новости, 29.11.2024
Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,09 триллиона рублей за девять месяцев года - почти на 160 миллиардов рублей больше по сравнению с... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:56
2024-11-29T13:04
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,09 триллиона рублей за девять месяцев года - почти на 160 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил 1,09 триллиона рублей. Это почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели", - цитирует слова Зиновьевой пресс-служба Мининвеста Подмосковья. По ее данным, физический объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье за первые три квартала этого года вырос на 6,4%. А в последнем квартале темпы роста ускорились, он составил 12,1% по сравнению со вторым кварталом. "Напомним, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Московской области по полному кругу организаций составил 933 миллиарда рублей. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1,593 триллиона рублей", - уточнили в пресс-службе.
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экономика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье)
Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли почти на 160 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Подмосковья составили 1,09 трлн руб за 9 месяцев

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,09 триллиона рублей за девять месяцев года - почти на 160 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил 1,09 триллиона рублей. Это почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели", - цитирует слова Зиновьевой пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
По ее данным, физический объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье за первые три квартала этого года вырос на 6,4%. А в последнем квартале темпы роста ускорились, он составил 12,1% по сравнению со вторым кварталом.
"Напомним, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Московской области по полному кругу организаций составил 933 миллиарда рублей. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1,593 триллиона рублей", - уточнили в пресс-службе.
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