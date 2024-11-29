Рейтинг@Mail.ru
Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 29.11.2024 (обновлено: 17:39 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/inoagenty-1986520036.html
Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов
Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 29.11.2024
Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"*,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:08
2024-11-29T17:39
россия
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1e49b2b3b4e0264e66988ab722d3b5c1.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать девятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.А. Становая*, исследовательский центр "Сова"*, а также проект "Радио Сахаров"*, - говорится в сообщении.По информации ведомства, Становая* распространяла материалы иноагентов, участвовала в создании сообщений признанной в РФ нежелательной НПО, а также публиковала фейки о решениях российских властей. Живет она за границей.Исследовательский центр "Сова"*, отмечается в релизе, принимал участие в распространении сообщений иноагентов, недостоверной информации о властях РФ, финансировался из иностранного источника.Проект "Радио Сахаров"*, помимо прочего, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.* Выполняют функции иноагентов в России
https://ria.ru/20241119/otkaz-1984508566.html
https://ria.ru/20241122/shein-1985242706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b4a2dcb903b1b0148eed4e30aa7a976e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов

Журналистку Становую, центр "Сова" и "Радио Сахаров" внесли в реестр иноагентов

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать девятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.А. Становая*, исследовательский центр "Сова"*, а также проект "Радио Сахаров"*, - говорится в сообщении.
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
19 ноября, 06:32
По информации ведомства, Становая* распространяла материалы иноагентов, участвовала в создании сообщений признанной в РФ нежелательной НПО, а также публиковала фейки о решениях российских властей. Живет она за границей.
Исследовательский центр "Сова"*, отмечается в релизе, принимал участие в распространении сообщений иноагентов, недостоверной информации о властях РФ, финансировался из иностранного источника.
Проект "Радио Сахаров"*, помимо прочего, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.
* Выполняют функции иноагентов в России
Олег Шеин* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов
22 ноября, 17:06
 
РоссияПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала