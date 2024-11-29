https://ria.ru/20241129/inoagenty-1986520036.html

Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов

Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 29.11.2024

Центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"*,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:08

2024-11-29T17:08

2024-11-29T17:39

россия

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"* и проект "Радио Сахаров"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать девятого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.А. Становая*, исследовательский центр "Сова"*, а также проект "Радио Сахаров"*, - говорится в сообщении.По информации ведомства, Становая* распространяла материалы иноагентов, участвовала в создании сообщений признанной в РФ нежелательной НПО, а также публиковала фейки о решениях российских властей. Живет она за границей.Исследовательский центр "Сова"*, отмечается в релизе, принимал участие в распространении сообщений иноагентов, недостоверной информации о властях РФ, финансировался из иностранного источника.Проект "Радио Сахаров"*, помимо прочего, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.* Выполняют функции иноагентов в России

https://ria.ru/20241119/otkaz-1984508566.html

https://ria.ru/20241122/shein-1985242706.html

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россия, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)