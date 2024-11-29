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Украинские власти заявили о повреждениях в Запорожской области
Украинские власти заявили о повреждениях в Запорожской области - РИА Новости, 29.11.2024
Украинские власти заявили о повреждениях в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:12
2024-11-29T08:12
2024-11-29T08:20
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 350 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские власти заявили о повреждениях в Запорожской области
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры