https://ria.ru/20241129/gumgruz-1986522349.html

Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием

Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием - РИА Новости, 29.11.2024

Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием

Из Тверской области в зону проведения специальной военной операции в пятницу направлен очередной гуманитарный груз, в его состав вошло медицинское оборудование, РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:15

2024-11-29T17:15

2024-11-29T17:15

тверская область

игорь руденя

донбасс

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Из Тверской области в зону проведения специальной военной операции в пятницу направлен очередной гуманитарный груз, в его состав вошло медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального правительства. Груз сформирован Общественно полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области и при участии жителей, организаций региона. В состав гумгруза вошли автомобильные запчасти, медицинское оборудование и другие наименования. "В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – рассказала учредитель Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба. В декабре начнется сбор новых гумгрузов, в которые, в том числе войдут новогодние и рождественские подарки для военнослужащих. В начале декабря также стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь": на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Верхневолжье регулярно направляет гуманитарную помощь бойцам на передовую, а также жителям приграничных территорий. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке на Донбасс автомобильного транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых военнослужащим вещей.

https://ria.ru/20241128/verhnevolzhe-1986261034.html

https://ria.ru/20241106/obuchenie-1982292880.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, донбасс, гуманитарная помощь