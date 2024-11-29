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Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием - РИА Новости, 29.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:15 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/gumgruz-1986522349.html
Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием
Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием - РИА Новости, 29.11.2024
Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием
Из Тверской области в зону проведения специальной военной операции в пятницу направлен очередной гуманитарный груз, в его состав вошло медицинское оборудование, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:15
2024-11-29T17:15
тверская область
игорь руденя
донбасс
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Из Тверской области в зону проведения специальной военной операции в пятницу направлен очередной гуманитарный груз, в его состав вошло медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального правительства. Груз сформирован Общественно полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области и при участии жителей, организаций региона. В состав гумгруза вошли автомобильные запчасти, медицинское оборудование и другие наименования. "В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – рассказала учредитель Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба. В декабре начнется сбор новых гумгрузов, в которые, в том числе войдут новогодние и рождественские подарки для военнослужащих. В начале декабря также стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь": на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей. Верхневолжье регулярно направляет гуманитарную помощь бойцам на передовую, а также жителям приграничных территорий. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке на Донбасс автомобильного транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых военнослужащим вещей.
https://ria.ru/20241128/verhnevolzhe-1986261034.html
https://ria.ru/20241106/obuchenie-1982292880.html
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игорь руденя, донбасс, гуманитарная помощь
Тверская область, Игорь Руденя, Донбасс, Гуманитарная помощь
Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием

Тверская область направила очередной гуманитарный груз на СВО

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиВерхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием
Верхневолжье направило гуманитарный груз на СВО с медоборудованием - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Из Тверской области в зону проведения специальной военной операции в пятницу направлен очередной гуманитарный груз, в его состав вошло медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Груз сформирован Общественно полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке правительства Тверской области и при участии жителей, организаций региона.
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В состав гумгруза вошли автомобильные запчасти, медицинское оборудование и другие наименования.
"В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – рассказала учредитель Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба.
В декабре начнется сбор новых гумгрузов, в которые, в том числе войдут новогодние и рождественские подарки для военнослужащих.
В начале декабря также стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь": на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей.
Верхневолжье регулярно направляет гуманитарную помощь бойцам на передовую, а также жителям приграничных территорий. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке на Донбасс автомобильного транспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых военнослужащим вещей.
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