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Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона - РИА Новости, 29.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
17:09 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/gubernator-1986520420.html
Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона
Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона - РИА Новости, 29.11.2024
Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона
Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путным рассказал, как идет газификация региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:09
2024-11-29T17:09
кировская область
жкх
киров
россия
александр соколов
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путным рассказал, как идет газификация региона, сообщает пресс-служба правительства области. "Вы мне поручали заняться этим вопросом. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы с председателем правления "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером подписали уточненную программу газификации, увеличили в пять раз сумму, которую будет вкладывать "Газпром" – с 6 миллиардов до 31. Вокруг Кирова, практически в большом Кирове, слободы и поселки не были газифицированы. Мы полностью газифицировали два района. Весь юго-запад, районы на юге области будут газифицированы", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Он также сообщил, что сейчас начинается разработка новой программы газификации, по которой планируется газификация всех районов Кировской области.
https://ria.ru/20241128/gubernator-1986277857.html
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жкх, киров, россия, александр соколов, газпром
Кировская область, ЖКХ, Киров, Россия, Александр Соколов, Газпром
Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона

Кировский губернатор Соколов рассказал Путину о ходе газификации региона

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путным рассказал, как идет газификация региона, сообщает пресс-служба правительства области.
"Вы мне поручали заняться этим вопросом. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы с председателем правления "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером подписали уточненную программу газификации, увеличили в пять раз сумму, которую будет вкладывать "Газпром" – с 6 миллиардов до 31. Вокруг Кирова, практически в большом Кирове, слободы и поселки не были газифицированы. Мы полностью газифицировали два района. Весь юго-запад, районы на юге области будут газифицированы", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Всемирный русский народный собор в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кировский губернатор принял участие во Всемирном русском народном соборе
28 ноября, 17:11
Он также сообщил, что сейчас начинается разработка новой программы газификации, по которой планируется газификация всех районов Кировской области.
 
Кировская областьЖКХКировРоссияАлександр СоколовГазпром
 
 
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