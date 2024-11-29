https://ria.ru/20241129/gubernator-1986520420.html

Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона

Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона - РИА Новости, 29.11.2024

Кировский губернатор рассказал Путину о газификации региона

Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путным рассказал, как идет газификация региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:09

2024-11-29T17:09

2024-11-29T17:09

кировская область

жкх

киров

россия

александр соколов

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с президентом России Владимиром Путным рассказал, как идет газификация региона, сообщает пресс-служба правительства области. "Вы мне поручали заняться этим вопросом. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы с председателем правления "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером подписали уточненную программу газификации, увеличили в пять раз сумму, которую будет вкладывать "Газпром" – с 6 миллиардов до 31. Вокруг Кирова, практически в большом Кирове, слободы и поселки не были газифицированы. Мы полностью газифицировали два района. Весь юго-запад, районы на юге области будут газифицированы", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Он также сообщил, что сейчас начинается разработка новой программы газификации, по которой планируется газификация всех районов Кировской области.

https://ria.ru/20241128/gubernator-1986277857.html

киров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, киров, россия, александр соколов, газпром