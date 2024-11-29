https://ria.ru/20241129/gruziya-1986366638.html

На митинге в Тбилиси задержали 43 человека

На митинге в Тбилиси задержали 43 человека - РИА Новости, 29.11.2024

На митинге в Тбилиси задержали 43 человека

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:25

2024-11-29T09:25

2024-11-29T10:29

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента, сообщила пресс-служба МВД."В ходе акции правоохранители задержали 43 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и за мелкое хулиганство", — говорится в релизе.От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.Глава правительства ранее, в четверг, отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986351058.html

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Ночные протесты в Тбилиси Силовики пытаются разогнать участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет. 2024-11-29T09:25 true PT0M57S

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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, грузия