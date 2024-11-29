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На митинге в Тбилиси задержали 43 человека - РИА Новости, 29.11.2024
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09:25 29.11.2024 (обновлено: 10:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986366638.html
На митинге в Тбилиси задержали 43 человека
На митинге в Тбилиси задержали 43 человека - РИА Новости, 29.11.2024
На митинге в Тбилиси задержали 43 человека
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:25
2024-11-29T10:29
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента, сообщила пресс-служба МВД."В ходе акции правоохранители задержали 43 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и за мелкое хулиганство", — говорится в релизе.От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.Глава правительства ранее, в четверг, отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986351058.html
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РИА Новости
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Ночные протесты в Тбилиси
Силовики пытаются разогнать участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет.
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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, грузия
В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Грузия
На митинге в Тбилиси задержали 43 человека

МВД Грузии: на оппозиционном митинге в Тбилиси задержали 43 человека

© РИА НовостиБаррикады в Тбилиси
Баррикады в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
Баррикады в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента, сообщила пресс-служба МВД.
"В ходе акции правоохранители задержали 43 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и за мелкое хулиганство", — говорится в релизе.
От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.
Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Корреспондент РИА Новости пострадал при разгоне митинга в Тбилиси
Вчера, 02:26
Глава правительства ранее, в четверг, отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Вчера, 01:04
 
В миреПарламентские выборы в Грузии — 2024ТбилисиГрузия
 
 
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