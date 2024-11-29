https://ria.ru/20241129/gruzija-1986458494.html

В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза

В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза - РИА Новости, 29.11.2024

В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны могут вызвать в МИД посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского, если не увидят "изменений в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:47

2024-11-29T14:47

2024-11-29T14:47

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны могут вызвать в МИД посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского, если не увидят "изменений в его поведении". "Первый шаг - это вызов (Герчинского) посла в МИД Грузии. Это первая дипломатическая реакция, которая может быть у руководства, когда речь идет о шагах, которые необходимо предпринять, если мы не увидим изменение в поведении", - сказал Кобахидзе на брифинге. Он уточнил, что Герчинский был подключен в предвыборной агитационной кампании оппозиции, и назвал такое поведение "грубым вмешательством во внутренние дела страны". Ранее в пятницу Герчинский назвал печальным решение властей Грузии о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в ЕС.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз