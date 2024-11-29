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В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза - РИА Новости, 29.11.2024
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14:47 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/gruzija-1986458494.html
В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза
В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза - РИА Новости, 29.11.2024
В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны могут вызвать в МИД посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского, если не увидят "изменений в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:47
2024-11-29T14:47
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны могут вызвать в МИД посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского, если не увидят "изменений в его поведении". "Первый шаг - это вызов (Герчинского) посла в МИД Грузии. Это первая дипломатическая реакция, которая может быть у руководства, когда речь идет о шагах, которые необходимо предпринять, если мы не увидим изменение в поведении", - сказал Кобахидзе на брифинге. Он уточнил, что Герчинский был подключен в предвыборной агитационной кампании оппозиции, и назвал такое поведение "грубым вмешательством во внутренние дела страны". Ранее в пятницу Герчинский назвал печальным решение властей Грузии о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в ЕС.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Грузии могут вызвать в МИД посла Евросоюза

Кобахидзе: посла Евросоюза могут вызвать в МИД Грузии, если не увидят изменений

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны могут вызвать в МИД посла Евросоюза в Тбилиси Павла Герчинского, если не увидят "изменений в его поведении".
"Первый шаг - это вызов (Герчинского) посла в МИД Грузии. Это первая дипломатическая реакция, которая может быть у руководства, когда речь идет о шагах, которые необходимо предпринять, если мы не увидим изменение в поведении", - сказал Кобахидзе на брифинге.
Он уточнил, что Герчинский был подключен в предвыборной агитационной кампании оппозиции, и назвал такое поведение "грубым вмешательством во внутренние дела страны". Ранее в пятницу Герчинский назвал печальным решение властей Грузии о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в ЕС.
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В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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