https://ria.ru/20241129/glava-1986416465.html
Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии
Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии - РИА Новости, 29.11.2024
Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии
Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов местных жителей во время прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:57
2024-11-29T12:57
2024-11-29T12:57
чувашская республика (чувашия)
жкх
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400598_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_1f8dbf1e9910cf2496a7e4b9fd0c2cd4.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов местных жителей во время прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства. 22-я по счету прямая линия главы Чувашии продлилась два часа 16 минут. В ходе прямого эфира Николаев ответил на 36 вопросов. Чаще всего поднимались темы по ЖКХ и инженерной инфраструктуры - водоснабжение, очистные сооружения, коммунальные услуги. Много спрашивали о ремонте дорог и безопасности дорожного движения. Активно звонили сельчане по волнующим их вопросам, в частности по инициативному бюджетированию, закупочным ценам на продукты из личного подворья. Всего на прямую линию главы поступил 661 вопрос, в том числе 188 через телеграм-канал "Олег Николаев | Чувашия", 179 – колл-центр, 113 —сообщество "Чувашская Республика", 93 — портал "Госуслуги", 71 — через страницу "Олег Николаев" в социальной сети "ВКонтакте", 17 — через другие ресурсы. Вопросы касались дорог и инфраструктурных объектов (19%), ЖКХ (9%), социального обеспечения (6%), транспортного обеспечения (5%), физкультуры и спорта (4%), строительства и ремонта детсадов и школ (4%), поддержки семей и участников СВО (3%), экологии (3%), организации дорожного движения (2%), образования (2%), строительства (2%), культуры (2%), иных тем (39%).
https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986218067.html
https://ria.ru/20241120/kuban-1984918875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), жкх, олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), ЖКХ, Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии
Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов местных жителей во время прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
22-я по счету прямая линия главы Чувашии продлилась два часа 16 минут.
В ходе прямого эфира Николаев
ответил на 36 вопросов. Чаще всего поднимались темы по ЖКХ и инженерной инфраструктуры - водоснабжение, очистные сооружения, коммунальные услуги.
Много спрашивали о ремонте дорог и безопасности дорожного движения. Активно звонили сельчане по волнующим их вопросам, в частности по инициативному бюджетированию, закупочным ценам на продукты из личного подворья.
Всего на прямую линию главы поступил 661 вопрос, в том числе 188 через телеграм-канал "Олег Николаев | Чувашия", 179 – колл-центр, 113 —сообщество "Чувашская Республика", 93 — портал "Госуслуги", 71 — через страницу "Олег Николаев" в социальной сети "ВКонтакте", 17 — через другие ресурсы.
Вопросы касались дорог и инфраструктурных объектов (19%), ЖКХ (9%), социального обеспечения (6%), транспортного обеспечения (5%), физкультуры и спорта (4%), строительства и ремонта детсадов и школ (4%), поддержки семей и участников СВО (3%), экологии (3%), организации дорожного движения (2%), образования (2%), строительства (2%), культуры (2%), иных тем (39%).