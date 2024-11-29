https://ria.ru/20241129/glava-1986416465.html

Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии

Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии - РИА Новости, 29.11.2024

Глава Чувашии ответил на 36 вопросов жителей во время прямой линии

Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов местных жителей во время прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:57

2024-11-29T12:57

2024-11-29T12:57

чувашская республика (чувашия)

жкх

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев ответил на 36 вопросов местных жителей во время прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства. 22-я по счету прямая линия главы Чувашии продлилась два часа 16 минут. В ходе прямого эфира Николаев ответил на 36 вопросов. Чаще всего поднимались темы по ЖКХ и инженерной инфраструктуры - водоснабжение, очистные сооружения, коммунальные услуги. Много спрашивали о ремонте дорог и безопасности дорожного движения. Активно звонили сельчане по волнующим их вопросам, в частности по инициативному бюджетированию, закупочным ценам на продукты из личного подворья. Всего на прямую линию главы поступил 661 вопрос, в том числе 188 через телеграм-канал "Олег Николаев | Чувашия", 179 – колл-центр, 113 —сообщество "Чувашская Республика", 93 — портал "Госуслуги", 71 — через страницу "Олег Николаев" в социальной сети "ВКонтакте", 17 — через другие ресурсы. Вопросы касались дорог и инфраструктурных объектов (19%), ЖКХ (9%), социального обеспечения (6%), транспортного обеспечения (5%), физкультуры и спорта (4%), строительства и ремонта детсадов и школ (4%), поддержки семей и участников СВО (3%), экологии (3%), организации дорожного движения (2%), образования (2%), строительства (2%), культуры (2%), иных тем (39%).

https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986218067.html

https://ria.ru/20241120/kuban-1984918875.html

чувашская республика (чувашия)

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Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), жкх, олег николаев (политик)