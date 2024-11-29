Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
Турция ожидает, что транзит российского газа через Украину продолжится в 2025 г
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турция ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 31 декабря, но в случае прекращения транзита готова внести свой вклад, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
"Судя по всему, соглашение о транзите (через Украину - ред.) истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Это будет выгодно и Европе, но как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк? Вот в чем вопрос. Продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке. В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", - приводит заявление министра на пресс-конференции в Лондоне газета Milliyet.
Министр подчеркнул, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок.
Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
На минувшей неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.