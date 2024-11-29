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Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 29.11.2024
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21:02 29.11.2024 (обновлено: 21:03 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/gaz-1986572752.html
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 29.11.2024
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину
Турция ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 31 декабря, но в случае прекращения транзита готова внести свой вклад,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:02
2024-11-29T21:03
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турция ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 31 декабря, но в случае прекращения транзита готова внести свой вклад, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Судя по всему, соглашение о транзите (через Украину - ред.) истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Это будет выгодно и Европе, но как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк? Вот в чем вопрос. Продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке. В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", - приводит заявление министра на пресс-конференции в Лондоне газета Milliyet. Министр подчеркнул, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок. Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак. На минувшей неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html
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экономика, цены на нефть, украина, европа, турция, александр новак, газпромбанк, министерство финансов сша
Экономика, Цены на нефть, Украина, Европа, Турция, Александр Новак, Газпромбанк, Министерство финансов США
Турция ожидает продления транзита российского газа через Украину

Турция ожидает, что транзит российского газа через Украину продолжится в 2025 г

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турция ожидает продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 31 декабря, но в случае прекращения транзита готова внести свой вклад, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
"Судя по всему, соглашение о транзите (через Украину - ред.) истекает 31 декабря, но оно может быть продлено. Это будет выгодно и Европе, но как европейские страны будут платить за газ через Газпромбанк? Вот в чем вопрос. Продление соглашения позитивно отразится и на ценах на газовом рынке. В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено", - приводит заявление министра на пресс-конференции в Лондоне газета Milliyet.
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Министр подчеркнул, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад в безопасность энергопоставок.
Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
На минувшей неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля 2024 года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаЕвропаТурцияАлександр НовакГазпромбанкМинистерство финансов США
 
 
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