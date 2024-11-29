В Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией
В четырех финских городах пройдут митинги за открытие границы с Россией
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanteriliitto) в Финляндии анонсировало митинги за открытие границы с Россией.
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"Пятнадцатого декабря мы выходим на улицы четырех городов, чтобы напомнить о том, что люди, жизнь которых уничтожает эта ситуация, по-прежнему здесь! Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По словам представителей общества, власти республики не пытаются исправить это "гуманитарное бедствие".
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"Для защиты безопасности Финляндии, которая важна для всех нас, уже приняты все возможные практические и законодательные действия. Но граница закрыта", — отмечается в заявлении.
Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. Согласно нему, правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.
Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов, однако в дальнейшем об этом более не упоминалось. Власти республики объяснили это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут ее открытия, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом они не привели.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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