https://ria.ru/20241129/finansirovanie-1986539893.html

Правкомиссия одобрила льготное финансирование строительства в ДФО

Правкомиссия одобрила льготное финансирование строительства в ДФО - РИА Новости, 29.11.2024

Правкомиссия одобрила льготное финансирование строительства в ДФО

Правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока одобрила льготное финансирование за счет средств ВЭБ.РФ строительства Национального музея и... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:08

2024-11-29T18:08

2024-11-29T18:08

хабаровский край

дальний восток

россия

юрий трутнев

вэб.рф (вэб)

строительство

финансирование

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока одобрила льготное финансирование за счет средств ВЭБ.РФ строительства Национального музея и театрально-культурного центра "Байкал" в Бурятии, а также дальневосточного детского центра отдыха в Хабаровском крае, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В пятницу Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, где обсуждалось в том числе признание приоритетными ряда инвестпроектов для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития со стороны госкорпорации развития ВЭБ.РФ. По информации вице-премьера, речь о Национальном музее и театрально-культурном центре "Байкал" в Бурятии, морском туристическом центре в Магадане и дальневосточном детском центре отдыха в Хабаровском крае. "Мы поддержали проекты, предложенные Республикой Бурятия, - строительство музея и театра. Эти проекты уже начаты, останавливать их неправильно. Мы также поддержали строительство в Хабаровске детского лагеря", - сказал Трутнев журналистам после заседания. Он отметил, что попросил проанализировать параметры строительства морского центра в Магадане, "потому что не все вызывает доверие". "Попросил разобраться со всеми параметрами и потом уже принять решение, как нам в этот проект входить, в какую конструкцию, каковы должны быть размеры государственной поддержки", - уточнил вице-премьер. Во время заседания Трутнев напомнил, что за время работы комиссии только по программе "президентской дальневосточной субсидии" на Дальнем Востоке построено и реконструировано почти 2 тысячи социальных объектов – школ, больниц, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, спорта, отремонтировано около 2 тысяч дворов.

https://ria.ru/20241129/dolgoletie-1986356810.html

https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html

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Артем Смирнов

дальний восток, россия, юрий трутнев, вэб.рф (вэб), строительство, финансирование