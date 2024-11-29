Новый глава Евросовета созовет лидеров ЕС на мозговой штурм по обороне
Новый глава Евросовета Кошта созовет лидеров ЕС на встречу по обороне
Антониу Кошта. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря, намерен организовать 3 февраля "недалеко от Брюсселя" неформальную встречу европейских лидеров с участием генсека НАТО Марка Рютте и британского премьера Кира Стармера, чтобы совместно провести "мозговой штурм" по вопросам обороны, пишет газета Pais.
Как сообщает издание, которое было в числе европейских СМИ, которым Кошта дал интервью, новый глава Евросовета с премьером Польши Дональдом Туском, чья страна перенимает у Венгрии председательство в Евросоюзе 1 января 2025 года, совместно организуют то, "что они квалифицировали, как "день мозгового штурма" по вопросам обороны.
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"Мероприятие, которое он хочет провести 3 февраля "недалеко от Брюсселя" с европейскими лидерами, и на которое он также хочет пригласить генсека НАТО и премьера Британии Кира Стармера, будет носить более неформальный формат, чем саммит, что, таким образом, даст лидерам больше пространства и свободы для дискуссий без необходимости объявлять результаты", - пишет издание.
"Мы обсудим наши отношения с НАТО, что мы можем сделать между 27 государствами-членами, какие возможности нам нужны на европейском уровне и, конечно же, как их финансировать", - заявил Кошта.
При этом, как пишет издание, он признает, что позиции стран все еще необходимо сближать, но утверждает, что нет никаких табу, даже когда речь идет о таких предложениях, как европейские долговые облигации для обороны.