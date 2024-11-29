https://ria.ru/20241129/evrosovet-1986389796.html

Новый глава Евросовета созовет лидеров ЕС на мозговой штурм по обороне

Новый глава Евросовета созовет лидеров ЕС на мозговой штурм по обороне - РИА Новости, 29.11.2024

Новый глава Евросовета созовет лидеров ЕС на мозговой штурм по обороне

Экс-премьер Португалии Антониу Кошта, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря, намерен организовать 3 февраля "недалеко от... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:05

2024-11-29T11:05

2024-11-29T11:35

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евросовет

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря, намерен организовать 3 февраля "недалеко от Брюсселя" неформальную встречу европейских лидеров с участием генсека НАТО Марка Рютте и британского премьера Кира Стармера, чтобы совместно провести "мозговой штурм" по вопросам обороны, пишет газета Pais. Как сообщает издание, которое было в числе европейских СМИ, которым Кошта дал интервью, новый глава Евросовета с премьером Польши Дональдом Туском, чья страна перенимает у Венгрии председательство в Евросоюзе 1 января 2025 года, совместно организуют то, "что они квалифицировали, как "день мозгового штурма" по вопросам обороны. "Мероприятие, которое он хочет провести 3 февраля "недалеко от Брюсселя" с европейскими лидерами, и на которое он также хочет пригласить генсека НАТО и премьера Британии Кира Стармера, будет носить более неформальный формат, чем саммит, что, таким образом, даст лидерам больше пространства и свободы для дискуссий без необходимости объявлять результаты", - пишет издание. "Мы обсудим наши отношения с НАТО, что мы можем сделать между 27 государствами-членами, какие возможности нам нужны на европейском уровне и, конечно же, как их финансировать", - заявил Кошта. При этом, как пишет издание, он признает, что позиции стран все еще необходимо сближать, но утверждает, что нет никаких табу, даже когда речь идет о таких предложениях, как европейские долговые облигации для обороны.

https://ria.ru/20241025/mishel-1979969755.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978677241.html

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в мире, нато, евросовет, евросоюз, антониу кошта