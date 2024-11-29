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В Таллине переименуют две русские гимназии - РИА Новости, 29.11.2024
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08:57 29.11.2024 (обновлено: 09:03 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/estoniya-1986363650.html
В Таллине переименуют две русские гимназии
В Таллине переименуют две русские гимназии - РИА Новости, 29.11.2024
В Таллине переименуют две русские гимназии
Власти Таллина приняли решение о переименовании двух русских гимназий столицы, удалив из названий слово "русский", сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:57
2024-11-29T09:03
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Таллина приняли решение о переименовании двух русских гимназий столицы, удалив из названий слово "русский", сообщает телерадиокомпания ERR. "На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти", - говорится в публикации. В результате переименований, указывает вещатель, Русская гимназия Хааберсти с 1 марта 2025 года получит название Таллиннская гимназия Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия с 1 сентября 2025 года станет Гимназией Тяхесаю. Отмечается, что ни один из депутатов Таллинского городского собрания не проголосовал против переименования гимназий. Таким образом, резюмирует ERR, слово "русский" останется в названиях всего трех муниципальных школ города. В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
https://ria.ru/20240901/estonija-1969827740.html
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в мире, россия, таллин, эстония, русский язык в мире
В мире, Россия, Таллин, Эстония, Русский язык в мире
В Таллине переименуют две русские гимназии

ERR: в Таллине из названий двух гимназий уберут слово "русская"

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Таллина приняли решение о переименовании двух русских гимназий столицы, удалив из названий слово "русский", сообщает телерадиокомпания ERR.
"На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти", - говорится в публикации.
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В результате переименований, указывает вещатель, Русская гимназия Хааберсти с 1 марта 2025 года получит название Таллиннская гимназия Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия с 1 сентября 2025 года станет Гимназией Тяхесаю. Отмечается, что ни один из депутатов Таллинского городского собрания не проголосовал против переименования гимназий. Таким образом, резюмирует ERR, слово "русский" останется в названиях всего трех муниципальных школ города.
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
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