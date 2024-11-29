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В Екатеринбурге отпустили задержанных со страйкбольным гранатометом - РИА Новости, 29.11.2024
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20:59 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ekaterinburg-1986572154.html
В Екатеринбурге отпустили задержанных со страйкбольным гранатометом
В Екатеринбурге отпустили задержанных со страйкбольным гранатометом - РИА Новости, 29.11.2024
В Екатеринбурге отпустили задержанных со страйкбольным гранатометом
Екатеринбуржцев, задержанных в четверг с оружием, отпустили из полиции после профилактических работ, никто из них не значится в розыске, а изъятый гранатомёт... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:59
2024-11-29T20:59
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Екатеринбуржцев, задержанных в четверг с оружием, отпустили из полиции после профилактических работ, никто из них не значится в розыске, а изъятый гранатомёт оказался страйкбольным, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В четверг сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге группу мужчин, в иномарках которых были найдены четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомёт. Как ранее сообщал РИА Новости Горелых, это могли быть представители уголовно-преступной среды. Оружие правоохранители направили на экспертизу, а их владельцев доставили в дежурную часть для установления личностей. "Всего в дежурную часть подразделения по борьбе с оргпреступностью было доставлено порядка десяти человек. Сыщики установили их личностные данные, дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам, провели комплекс профилактических мероприятий. Как выяснилось, никто из доставленных граждан в розыске не значился. Обнаруженные "стволы" направлены на экспертизу, а подствольный гранатомет оказался устройством для стрельбы в страйкболе", – сказал Горелых. Он отметил, что в отношении нескольких человек составлены административные протоколы. "На то и щука в море, чтобы карась не дремал", – подытожил итоги мероприятия представитель полиции.
https://ria.ru/20241030/lnr-1980887972.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, россия
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Россия
В Екатеринбурге отпустили задержанных со страйкбольным гранатометом

В Екатеринбурге задержанных с оружием отпустили после профилактических работ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВечерний Екатеринбург
Вечерний Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Екатеринбуржцев, задержанных в четверг с оружием, отпустили из полиции после профилактических работ, никто из них не значится в розыске, а изъятый гранатомёт оказался страйкбольным, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В четверг сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге группу мужчин, в иномарках которых были найдены четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомёт. Как ранее сообщал РИА Новости Горелых, это могли быть представители уголовно-преступной среды. Оружие правоохранители направили на экспертизу, а их владельцев доставили в дежурную часть для установления личностей.
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"Всего в дежурную часть подразделения по борьбе с оргпреступностью было доставлено порядка десяти человек. Сыщики установили их личностные данные, дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам, провели комплекс профилактических мероприятий. Как выяснилось, никто из доставленных граждан в розыске не значился. Обнаруженные "стволы" направлены на экспертизу, а подствольный гранатомет оказался устройством для стрельбы в страйкболе", – сказал Горелых.
Он отметил, что в отношении нескольких человек составлены административные протоколы.
"На то и щука в море, чтобы карась не дремал", – подытожил итоги мероприятия представитель полиции.
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