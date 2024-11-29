Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/efimov-1986315086.html
Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей
Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей - РИА Новости, 29.11.2024
Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей
В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:08
2024-11-29T10:08
москва
восточный административный округ (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в ближайшие три года произойдет ускорение темпов реализации программы реновации. Спроектировать и возвести планируется 7 миллионов квадратных метров жилья."Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тысяч москвичей. Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе – здесь проектируют почти 50 домов и еще 35 возводят. Такой объем жилья позволит предоставить квартиры ориентировочно 300 тысячам горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении напоминается, что квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой. Территорию возле таких объектов всегда благоустраивают, разбивая газоны и обустраивая детские площадки и пространства для отдыха.При этом, как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на месте демонтированных старых пятиэтажек строятся новые дома с инфраструктурой. Так, в настоящее время на таких площадках возводят 113 домов. Больше всего их на юго-востоке (30), а также на востоке (12) и северо-востоке (12) города.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что переселение по программе реновации в общей сложности затронуло более 178 тысяч москвичей.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20241128/efimov-1986187658.html
https://ria.ru/20241127/efimov-1985869280.html
москва
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_22:0:2161:1604_1920x0_80_0_0_29652801c20e4b1d6df0aeb398f19131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, восточный административный округ (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Восточный административный округ (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в ближайшие три года произойдет ускорение темпов реализации программы реновации. Спроектировать и возвести планируется 7 миллионов квадратных метров жилья.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде
28 ноября, 14:08
"Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тысяч москвичей. Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе – здесь проектируют почти 50 домов и еще 35 возводят. Такой объем жилья позволит предоставить квартиры ориентировочно 300 тысячам горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении напоминается, что квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой. Территорию возле таких объектов всегда благоустраивают, разбивая газоны и обустраивая детские площадки и пространства для отдыха.
При этом, как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на месте демонтированных старых пятиэтажек строятся новые дома с инфраструктурой. Так, в настоящее время на таких площадках возводят 113 домов. Больше всего их на юго-востоке (30), а также на востоке (12) и северо-востоке (12) города.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что переселение по программе реновации в общей сложности затронуло более 178 тысяч москвичей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Ефимов: на станции "Вавиловская" готовят помещения под тяговую подстанцию
27 ноября, 10:05
 
МоскваВосточный административный округ (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала