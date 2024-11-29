https://ria.ru/20241129/efimov-1986315086.html

Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей

Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей - РИА Новости, 29.11.2024

Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей

В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:08

2024-11-29T10:08

2024-11-29T10:08

москва

восточный административный округ (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в ближайшие три года произойдет ускорение темпов реализации программы реновации. Спроектировать и возвести планируется 7 миллионов квадратных метров жилья."Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тысяч москвичей. Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе – здесь проектируют почти 50 домов и еще 35 возводят. Такой объем жилья позволит предоставить квартиры ориентировочно 300 тысячам горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении напоминается, что квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой. Территорию возле таких объектов всегда благоустраивают, разбивая газоны и обустраивая детские площадки и пространства для отдыха.При этом, как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на месте демонтированных старых пятиэтажек строятся новые дома с инфраструктурой. Так, в настоящее время на таких площадках возводят 113 домов. Больше всего их на юго-востоке (30), а также на востоке (12) и северо-востоке (12) города.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что переселение по программе реновации в общей сложности затронуло более 178 тысяч москвичей.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20241128/efimov-1986187658.html

https://ria.ru/20241127/efimov-1985869280.html

москва

восточный административный округ (москва)

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москва, восточный административный округ (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы