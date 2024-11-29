Ефимов: в 2025-2027 годах заселяться по реновации начнут 182 тыс москвичей
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве в 2025-2027 годах переселение в построенные по программе реновации дома начнут 182 тысячи жителей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в ближайшие три года произойдет ускорение темпов реализации программы реновации. Спроектировать и возвести планируется 7 миллионов квадратных метров жилья.
"Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить новыми квартирами еще около 182 тысяч москвичей. Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе – здесь проектируют почти 50 домов и еще 35 возводят. Такой объем жилья позволит предоставить квартиры ориентировочно 300 тысячам горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении напоминается, что квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой. Территорию возле таких объектов всегда благоустраивают, разбивая газоны и обустраивая детские площадки и пространства для отдыха.
При этом, как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на месте демонтированных старых пятиэтажек строятся новые дома с инфраструктурой. Так, в настоящее время на таких площадках возводят 113 домов. Больше всего их на юго-востоке (30), а также на востоке (12) и северо-востоке (12) города.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что переселение по программе реновации в общей сложности затронуло более 178 тысяч москвичей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.