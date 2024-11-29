Рейтинг@Mail.ru
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 29.11.2024 (обновлено: 14:23 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/dubinskiy-1986406467.html
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом - РИА Новости, 29.11.2024
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, обратился в своем Telegram-канале к Владимиру Зеленскому РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:23
2024-11-29T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, обратился в своем Telegram-канале к Владимиру Зеленскому с вопросом о понижении призывного возраста."Границы 24-го будут защищать 16-ти летние?", – спросил он.Он также упомянул, когда Зеленский и его окружение заявляли о возвращении к границам 1991 года, призывали 25-летних, а когда новой их целью стали границы 2022 года, появились разговоры о призыве восемнадцатилетних.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом

Депутат Дубинский раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, обратился в своем Telegram-канале к Владимиру Зеленскому с вопросом о понижении призывного возраста.
"Границы 24-го будут защищать 16-ти летние?", – спросил он.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Раде раскрыли главное преступление Зеленского
28 ноября, 00:44
Он также упомянул, когда Зеленский и его окружение заявляли о возвращении к границам 1991 года, призывали 25-летних, а когда новой их целью стали границы 2022 года, появились разговоры о призыве восемнадцатилетних.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
27 ноября, 13:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала