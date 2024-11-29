В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом
Депутат Дубинский раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, обратился в своем Telegram-канале к Владимиру Зеленскому с вопросом о понижении призывного возраста.
"Границы 24-го будут защищать 16-ти летние?", – спросил он.
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Он также упомянул, когда Зеленский и его окружение заявляли о возвращении к границам 1991 года, призывали 25-летних, а когда новой их целью стали границы 2022 года, появились разговоры о призыве восемнадцатилетних.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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