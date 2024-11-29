https://ria.ru/20241129/dolgoletie-1986356810.html

"Хабаровское долголетие" для пожилых людей по нацпроекту стартует с декабря

"Хабаровское долголетие" для пожилых людей по нацпроекту стартует с декабря - РИА Новости, 29.11.2024

"Хабаровское долголетие" для пожилых людей по нацпроекту стартует с декабря

Пилотный проект "Хабаровское долголетие" для пожилых людей Хабаровска и Хабаровского района начнет работать с декабря, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:23

2024-11-29T06:23

2024-11-29T06:23

хабаровский край

общество

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Хабаровское долголетие" для пожилых людей Хабаровска и Хабаровского района начнет работать с декабря, сообщает правительство Хабаровского края. "По поручению губернатора Дмитрия Демешина министерством социальной защиты запущен проект "Хабаровское долголетие", который начнет работать в декабре в Хабаровске и Хабаровском районе... Граждане пожилого возраста смогут получать разные досуговые услуги: спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие. Увеличение продолжительности здоровой жизни является важной задачей нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении. По данным заместителя начальника управления - начальника отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирины Рощиной, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными. Поставщики - организаторы мероприятий - будут получать возмещение затрат из средств краевого бюджета. Для получения этой услуги пожилым людям необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства. Отмечается, что если пилотный проект будет востребован у граждан, то в дальнейшем его реализуют по всему Хабаровскому краю. Как сообщает правительство региона, хабаровские пенсионеры уже продвигают активное долголетие по программе "Старшее поколение"(часть нацпроекта "Демография"). Министерство соцзащиты края информирует, что в регионе проживает 275 тысяч людей пожилого возраста. Среди жителей "серебряного" возраста (55-60 лет) востребованы занятия на свежем воздухе: скандинавская ходьба, гимнастика, прогулки с врачом, занятия по разным видам спорта. Культурно-досуговые центры региона предлагают творческие занятия, мастер-классы по росписи в народном стиле, уроки фотографии. Пенсионеры, стремящиеся к дополнительному образованию, посещают лекционные интенсивы по искусству и литературе. Кроме того, уточняет правительство региона, пожилым людям предоставляется набор социальных услуг и мер поддержки. В крае функционирует сеть учреждений соцобслуживания, предусмотрены мероприятия, вовлекающие в культурную жизнь, формирование здорового образа жизни. Для поддержания здоровья пожилых граждан по проекту проводятся выезды медицинских бригад в отдаленные территории для профосмотров, включая диспансеризацию. С начала года в медорганизации доставлены 614 жителей сельской местности старше 65 лет. На сегодняшний день профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачено свыше 146 тысяч граждан старшего поколения.

https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html

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общество, хабаровский край