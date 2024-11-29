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Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 29.11.2024
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20:24 29.11.2024 (обновлено: 20:25 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/chuvashiya-1986568472.html
Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных
Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 29.11.2024
Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных
Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал постановление, которое устанавливает требования к размещению и обустройству пунктов временного содержания... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:24
2024-11-29T20:25
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал постановление, которое устанавливает требования к размещению и обустройству пунктов временного содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства. Постановлением определено, что пункты временного содержания могут быть как государственными и муниципальными, так и частными. Могут быть организованы на базе приютов при условии раздельного содержания и строгого учета животных без владельцев. Так, временные приюты должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или сооружениях. Документом не допускается их расположение в зоне жилой застройки, а также в общественных, административных, производственных зданиях. Территория пункта передержки должна быть обнесена забором высотой не менее двух метров. Каждая особь должна быть защищена от холода, осадков, жары и других погодных явлений. "Предусмотрено 30-дневное содержание животных без владельцев, а также проведение необходимых ветеринарных мероприятий: чипирование, стерилизация и кастрация, маркирование. Если собака не проявляет немотивированную агрессию, если все нормально по результатам комиссионного обследования, животное будут выпускать обратно в ту среду, где его отловили", — прокомментировал руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986557719.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных

В Чувашии установили новые требования к пунктам содержания безнадзорных животных

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал постановление, которое устанавливает требования к размещению и обустройству пунктов временного содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Постановлением определено, что пункты временного содержания могут быть как государственными и муниципальными, так и частными. Могут быть организованы на базе приютов при условии раздельного содержания и строгого учета животных без владельцев.
Так, временные приюты должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или сооружениях. Документом не допускается их расположение в зоне жилой застройки, а также в общественных, административных, производственных зданиях. Территория пункта передержки должна быть обнесена забором высотой не менее двух метров. Каждая особь должна быть защищена от холода, осадков, жары и других погодных явлений.
"Предусмотрено 30-дневное содержание животных без владельцев, а также проведение необходимых ветеринарных мероприятий: чипирование, стерилизация и кастрация, маркирование. Если собака не проявляет немотивированную агрессию, если все нормально по результатам комиссионного обследования, животное будут выпускать обратно в ту среду, где его отловили", — прокомментировал руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин, его слова приводит пресс-служба.
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