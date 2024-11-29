https://ria.ru/20241129/chuvashiya-1986568472.html

Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных

Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 29.11.2024

Чувашия утвердила требования к пунктам содержания безнадзорных животных

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал постановление, которое устанавливает требования к размещению и обустройству пунктов временного содержания... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:24

2024-11-29T20:24

2024-11-29T20:25

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986183685_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_69dc8da85b6d61dfe43d51fb6d611af4.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал постановление, которое устанавливает требования к размещению и обустройству пунктов временного содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства. Постановлением определено, что пункты временного содержания могут быть как государственными и муниципальными, так и частными. Могут быть организованы на базе приютов при условии раздельного содержания и строгого учета животных без владельцев. Так, временные приюты должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или сооружениях. Документом не допускается их расположение в зоне жилой застройки, а также в общественных, административных, производственных зданиях. Территория пункта передержки должна быть обнесена забором высотой не менее двух метров. Каждая особь должна быть защищена от холода, осадков, жары и других погодных явлений. "Предусмотрено 30-дневное содержание животных без владельцев, а также проведение необходимых ветеринарных мероприятий: чипирование, стерилизация и кастрация, маркирование. Если собака не проявляет немотивированную агрессию, если все нормально по результатам комиссионного обследования, животное будут выпускать обратно в ту среду, где его отловили", — прокомментировал руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986557719.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)