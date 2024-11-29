https://ria.ru/20241129/chuvashiya-1986553851.html

Эффективность реализации региональных проектов обсудили в Чувашии

Эффективность реализации региональных проектов обсудили в Чувашии - РИА Новости, 29.11.2024

Эффективность реализации региональных проектов обсудили в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, где были рассмотрены итоги мониторинга и оценки... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:37

2024-11-29T18:37

2024-11-29T18:37

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, где были рассмотрены итоги мониторинга и оценки эффективности реализации региональных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Темпы, которые набраны по всем направлениям, дают уверенность, что мы целевые показатели достигнем, но по каким-то направлениям работу нужно усилить максимально", - приводит пресс-служба слова главы республики. Отмечается, что в текущем году в Чувашии реализуются 49 региональных проектов в составе 13 национальных проектов. По данным пресс-службы, лидерами по освоению бюджетных средств стали национальные проекты "Международная кооперация и экспорт", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика РФ", "Производительность труда". Предварительно, в 2025 году в Чувашии планируется реализация 52 региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей 13 национальных проектов, в том числе 6 региональных проектов по обеспечению технологического лидерства ("Беспилотные авиационные системы", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые материалы и химия"). На реализацию нацпроектов в 2025-2027 годах предусматривается направить 48 миллиардов рублей, из них 13,7 миллиарда рублей – в 2025 году.

https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html

https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)