https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986391820.html

Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен

Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен - РИА Новости, 29.11.2024

Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен

Власти Республики Чувашия разработали проект увеличения регионального материнского капитала, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:18

2024-11-29T11:18

2024-11-29T11:18

жилье

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Республики Чувашия разработали проект увеличения регионального материнского капитала, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Николаев. По его словам, проект должен пройти утверждение в Государственном Совете республики. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета Чувашской Республики. "В 2020 году мы его (региональный материнский капитал. – прим. ред.) уже увеличивали со 100 до 150 тысяч рублей. С 2025 года сумма составит 200 тысяч рублей", – подчеркнул Николаев. Как рассказал глава Республики, за время существования материнского капитала в Чувашии им воспользовались более 16 тысяч семей на общую сумму 1,4 миллиард рублей. "С 2022 года мы предоставили возможность использования материнского капитала для приобретения автомобиля в случае, если семья полностью обеспечена жильем. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 19 семей. В основном в Республике материнский капитал используется для приобретения жилья и обучения детей. Также часть средств можно получать ежегодно, на повседневные расходы", – рассказал Николаев. Проектом предусмотрено увеличение материнского (семейного) капитала в том случае, если до 1 января 2025 года не было использовано право на распоряжение средствами или их частью.

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986230369.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)