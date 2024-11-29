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Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен - РИА Новости, 29.11.2024
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11:18 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986391820.html
Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен
Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен - РИА Новости, 29.11.2024
Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен
Власти Республики Чувашия разработали проект увеличения регионального материнского капитала, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:18
2024-11-29T11:18
жилье
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Республики Чувашия разработали проект увеличения регионального материнского капитала, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Николаев. По его словам, проект должен пройти утверждение в Государственном Совете республики. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета Чувашской Республики. "В 2020 году мы его (региональный материнский капитал. – прим. ред.) уже увеличивали со 100 до 150 тысяч рублей. С 2025 года сумма составит 200 тысяч рублей", – подчеркнул Николаев. Как рассказал глава Республики, за время существования материнского капитала в Чувашии им воспользовались более 16 тысяч семей на общую сумму 1,4 миллиард рублей. "С 2022 года мы предоставили возможность использования материнского капитала для приобретения автомобиля в случае, если семья полностью обеспечена жильем. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 19 семей. В основном в Республике материнский капитал используется для приобретения жилья и обучения детей. Также часть средств можно получать ежегодно, на повседневные расходы", – рассказал Николаев. Проектом предусмотрено увеличение материнского (семейного) капитала в том случае, если до 1 января 2025 года не было использовано право на распоряжение средствами или их частью.
https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html
https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986230369.html
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жилье, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Жилье, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен

Власти Чувашии разработали проект увеличения регионального маткапитала

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Олег Николаев
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Республики Чувашия разработали проект увеличения регионального материнского капитала, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Николаев.
По его словам, проект должен пройти утверждение в Государственном Совете республики. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета Чувашской Республики.
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"В 2020 году мы его (региональный материнский капитал. – прим. ред.) уже увеличивали со 100 до 150 тысяч рублей. С 2025 года сумма составит 200 тысяч рублей", – подчеркнул Николаев.
Как рассказал глава Республики, за время существования материнского капитала в Чувашии им воспользовались более 16 тысяч семей на общую сумму 1,4 миллиард рублей.
"С 2022 года мы предоставили возможность использования материнского капитала для приобретения автомобиля в случае, если семья полностью обеспечена жильем. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 19 семей. В основном в Республике материнский капитал используется для приобретения жилья и обучения детей. Также часть средств можно получать ежегодно, на повседневные расходы", – рассказал Николаев.
Проектом предусмотрено увеличение материнского (семейного) капитала в том случае, если до 1 января 2025 года не было использовано право на распоряжение средствами или их частью.
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ЖильеЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
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