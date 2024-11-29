https://ria.ru/20241129/britaniya-1986371086.html

Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости

Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости - РИА Новости, 29.11.2024

Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости

Министра транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после появления информации о том, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад, сообщил в РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:46

2024-11-29T09:46

2024-11-29T11:49

в мире

великобритания

министерство транспорта великобритании

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986398855_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98624d97a1d5ead3e17b68bef0f07265.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министра транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после появления информации о том, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад, сообщил в пятницу телеканал Sky News. "Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году", - говорится в сообщении телеканала. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на признание самой Хейг сообщил, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад. Она предстала перед магистратским судом за полгода до всеобщих выборов 2015 года, после того как ложно сообщила полицейским о краже своего мобильного телефона. Источники утверждают, что она написала ложное заявление, поскольку хотела получить более современный рабочий телефон, который в то время распространялся среди ее коллег. В свои 37 лет Хейг - самый молодой министр в кабинете лейбористов. Как сообщает телеканал, ее судимость теперь классифицируется как "погашенная".

https://ria.ru/20241123/ministr-1985375323.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, министерство транспорта великобритании