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Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости - РИА Новости, 29.11.2024
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09:46 29.11.2024 (обновлено: 11:49 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/britaniya-1986371086.html
Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости
Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости - РИА Новости, 29.11.2024
Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости
Министра транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после появления информации о том, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад, сообщил в РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:46
2024-11-29T11:49
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министра транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после появления информации о том, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад, сообщил в пятницу телеканал Sky News. "Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году", - говорится в сообщении телеканала. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на признание самой Хейг сообщил, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад. Она предстала перед магистратским судом за полгода до всеобщих выборов 2015 года, после того как ложно сообщила полицейским о краже своего мобильного телефона. Источники утверждают, что она написала ложное заявление, поскольку хотела получить более современный рабочий телефон, который в то время распространялся среди ее коллег. В свои 37 лет Хейг - самый молодой министр в кабинете лейбористов. Как сообщает телеканал, ее судимость теперь классифицируется как "погашенная".
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в мире, великобритания, министерство транспорта великобритании
В мире, Великобритания, Министерство транспорта Великобритании
Министр транспорта Британии подала в отставку после сообщений о судимости

Sky News: глава минтранса Британии признала судимость и подала в отставку

© Getty Images / Wiktor SzymanowiczЛуиза Хейг
Луиза Хейг - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Getty Images / Wiktor Szymanowicz
Луиза Хейг
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министра транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после появления информации о том, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
"Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на признание самой Хейг сообщил, что она была осуждена за мошенничество 10 лет назад. Она предстала перед магистратским судом за полгода до всеобщих выборов 2015 года, после того как ложно сообщила полицейским о краже своего мобильного телефона. Источники утверждают, что она написала ложное заявление, поскольку хотела получить более современный рабочий телефон, который в то время распространялся среди ее коллег.
В свои 37 лет Хейг - самый молодой министр в кабинете лейбористов. Как сообщает телеканал, ее судимость теперь классифицируется как "погашенная".
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В миреВеликобританияМинистерство транспорта Великобритании
 
 
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