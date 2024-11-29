Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской - РИА Новости, 29.11.2024
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:52
2024-11-29T19:52
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530084_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b27a9e05dc31b38c495ac02584efab15.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Налоговая задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT."Королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока", - говорится в публикацииВ беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
москва
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530084_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_22a1c8166e956173e8590812c3e27bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской

SHOT: долг Блиновской в полтора миллиарда рублей полностью исчез

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Налоговая задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока", - говорится в публикации
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей
Вчера, 15:07
В беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае
17 ноября, 09:06
 
ПроисшествияМоскваЯрославская областьЕлена БлиновскаяСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала