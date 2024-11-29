https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html

СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской

СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской - РИА Новости, 29.11.2024

СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской

задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:52

2024-11-29T19:52

2024-11-29T19:52

происшествия

москва

ярославская область

елена блиновская

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530084_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b27a9e05dc31b38c495ac02584efab15.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Налоговая задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT."Королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока", - говорится в публикацииВ беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html

https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

москва

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии