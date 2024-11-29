https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской - РИА Новости, 29.11.2024
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:52
2024-11-29T19:52
2024-11-29T19:52
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк россии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Налоговая задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT."Королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока", - говорится в публикацииВ беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
SHOT: долг Блиновской в полтора миллиарда рублей полностью исчез
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Налоговая
задолженность блогера Елены Блиновской в 1,5 миллиарда рублей исчезла из базы ФНС, сообщает Telegram-канал SHOT
.
"Королева марафонов, которая находится в СИЗО, сейчас ничего не должна российской налоговой. По крайней мере пока", - говорится в публикации
В беседе с SHOT налоговый юрист Блиновской
заявил, что у него пока нет понимания, как это произошло.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы
.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка
в арбитражный суд Ярославской области
. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.