https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html

ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей

ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей - РИА Новости, 29.11.2024

ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы 22 января проверит обоснованность требований банка ВТБ в размере около 270 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:07

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москва

елена блиновская

арбитражный суд г. москвы

втб (банк)

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 22 января проверит обоснованность требований банка ВТБ в размере около 270 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", следует из опубликованного определения суда. Основания возникновения требований, которые ВТБ просит включить в реестр требований кредиторов блогера, в материалах суда пока не сообщаются. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется. Ранее говорилось, что основным кредитором является Федеральная налоговая служба России. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html

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