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ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей - РИА Новости, 29.11.2024
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Шоубиз
 
15:07 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html
ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей
ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей - РИА Новости, 29.11.2024
ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы 22 января проверит обоснованность требований банка ВТБ в размере около 270 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:07
2024-11-29T15:07
шоубиз
происшествия
москва
елена блиновская
арбитражный суд г. москвы
втб (банк)
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 22 января проверит обоснованность требований банка ВТБ в размере около 270 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", следует из опубликованного определения суда. Основания возникновения требований, которые ВТБ просит включить в реестр требований кредиторов блогера, в материалах суда пока не сообщаются. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется. Ранее говорилось, что основным кредитором является Федеральная налоговая служба России. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html
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происшествия, москва, елена блиновская, арбитражный суд г. москвы, втб (банк), россия
Шоубиз, Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Арбитражный суд г. Москвы, ВТБ (банк), Россия
ВТБ предъявил Блиновской требование на 270 миллионов рублей

ВТБ предъявил "королеве марафонов" Елене Блиновской требование на 270 млн рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 22 января проверит обоснованность требований банка ВТБ в размере около 270 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", следует из опубликованного определения суда.
Основания возникновения требований, которые ВТБ просит включить в реестр требований кредиторов блогера, в материалах суда пока не сообщаются.
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Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется. Ранее говорилось, что основным кредитором является Федеральная налоговая служба России.
ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
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Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
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ШоубизПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяАрбитражный суд г. МосквыВТБ (банк)Россия
 
 
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