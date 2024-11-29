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Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 29.11.2024 (обновлено: 08:28 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986358895.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:25
2024-11-29T08:28
россия
специальная военная операция на украине
ростовская область
краснодарский край
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцать девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района дроны повреждили кровлю пустого частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбились стекла в жилом доме.В Воронежской области сообщили, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников нет.
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россия
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россия, ростовская область, краснодарский край
Россия, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Краснодарский край
Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 47 беспилотников над шестью российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Двадцать девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района дроны повреждили кровлю пустого частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбились стекла в жилом доме.
В Воронежской области сообщили, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьКраснодарский край
 
 
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