https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986358895.html

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:25

2024-11-29T07:25

2024-11-29T08:28

россия

специальная военная операция на украине

ростовская область

краснодарский край

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцать девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в хуторе Масаловка Каменского района дроны повреждили кровлю пустого частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбились стекла в жилом доме.В Воронежской области сообщили, что пострадавших и разрушений при налете беспилотников нет.

https://ria.ru/20241129/pozhar-1986354829.html

россия

ростовская область

краснодарский край

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россия, ростовская область, краснодарский край